Applied Materials en baisse, prévoit une diminution des dépenses en Chine en 2026 en raison du resserrement des restrictions imposées par les États-Unis

14 novembre -

** Les actions du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O ont baissé de 5% avant le marché ** La société s'attend à ce que les dépenses en équipements pour semi-conducteurs en Chine diminuent en 2026, car les contrôles d'exportation plus stricts des États-Unis limitent son accès au marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 6,85 milliards de dollars au 1er trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, par rapport à l'estimation des analystes de 6,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** Le mois dernier, AMAT a prévu un impact de 600 millions de dollars sur le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 suite à l'extension des restrictions à l'exportation par les États-Unis, compliquant les expéditions de certains produits et services aux clients basés en Chine

** Environ 110 millions de dollars de produits n'ont pas été expédiés au quatrième trimestre en raison d'une règle d'affiliation qui a ensuite été suspendue après les discussions entre Trump et Xi; les produits seront expédiés au cours des trois mois jusqu'en janvier et sont inclus dans les prévisions

** Le PT médian d'AMAT est de 250 $; l'action était dernièrement à 212,46 $

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 37,26 %, jusqu'à jeudi