Des centaines de Mexicaines manifestent contre les violences faites aux femmes

Manifestation contre les violences faites aux femmes à Mexico, le 25 novembre 2025 ( AFP / Franyeli Garcia )

Des centaines de femmes, beaucoup d'entre elles vêtues de noir ou arborant des mouchoirs ou des t-shirts violets, ont manifesté mardi à Mexico contre les violences de genre, qui tuent en moyenne dix femmes ou filles chaque jour dans le pays, selon des chiffres officiels.

L'avocate mexicaine Alejandra Pérez vit chaque jour dans la peur depuis que les coups de son ex-compagnon l'ont rendue temporairement invalide. Prenant son courage à deux mains, elle s'est jointe à la manifestation pour dénoncer l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences sexistes au Mexique.

Aux côtés de mères à la recherche de leurs filles disparues et d'autres victimes de la violence de genre, Mme Pérez, 37 ans, a défilé en brandissant une affiche montrant l'homme qu'elle désigne comme son agresseur, et qui est aussi le père de sa fille.

"J'ai porté plainte contre lui il y a trois ans et cet homme est toujours en fuite (...) Le système est très lent, beaucoup de femmes doivent malheureusement mener leurs propres enquêtes", a-t-elle confié à l'AFP, au bord des larmes. Elle accuse son ex-compagnon d'avoir tenté de l'assassiner, et regrette de devoir financer elle-même son action en justice contre lui.

Selon l'ONU, 70% des Mexicaines de plus de 15 ans ont subi une forme d'agression au moins une fois dans leur vie. D'après un document du Parlement mexicain, 3.430 femmes ont péri de mort violente dans le pays en 2024, dont 829 ont été victimes de féminicide, un crime défini comme un meurtre dont la raison est le genre de la victime (c'est à dire lorsqu'il est par exemple accompagné de violences sexuelles ou qu'il est commis par un conjoint).

Le Mexique connaît également une vague d'effervescence féministe liée à la colère contre le nombre élevé d'agressions et l'impunité des auteurs.

"Tremblez, machistes, car toute l'Amérique latine sera féministe", ont scandé les manifestantes en marchant sur la grande avenue de la Reforma en direction du Zocalo, la place principale de la capitale, face au Palais national, où réside et travaille la présidente Claudia Sheinbaum.

Beaucoup de participantes à cette manifestation, organisée dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, portaient des croix roses sur lesquelles figuraient les noms de victimes de féminicides.