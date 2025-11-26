La FAA enquête sur Amazon après qu'un drone de livraison a sectionné un câble internet au Texas

(La source a été remplacée par la déclaration de la FAA et des détails ont été ajoutés)

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a déclaré mardi qu'elle enquêtait sur Amazon AMZN.O après que l'un de ses drones de livraison a endommagé un câble internet dans le centre du Texas la semaine dernière.

"Un drone MK30 a heurté un câble à Waco, au Texas, vers 12 h 45, heure locale, le mardi 18 novembre", a déclaré l'autorité de régulation dans un communiqué transmis à Reuters, ajoutant qu'elle "enquête" sur cet incident.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré que l'agence n'enquêtait pas sur l'incident. Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le géant du commerce électronique a confirmé l'incident à CNBC, qui l'a rapporté en premier, en précisant qu'après avoir coupé le câble internet, le drone avait effectué un "atterrissage contingent en toute sécurité", ajoutant qu'il n'y avait pas eu de blessés.

Des images vidéo examinées par la chaîne montrent l'un des drones MK30 d'Amazon s'élevant du jardin d'un client lorsque l'une de ses six hélices s'est prise dans une ligne électrique. Les moteurs du drone se sont alors arrêtés, entraînant une descente contrôlée.

Cet incident survient après que le NTSB et la FAA ont déclaré en octobre qu'ils allaient enquêter sur un autre incident au cours duquel deux drones Amazon Prime Air sont entrés en collision avec la flèche d'une grue en Arizona.

Amazon a commencé à livrer des médicaments sur ordonnance par drones en partenariat avec Amazon Pharmacy à des clients de College Station, au Texas, en 2023.

L'entreprise de commerce électronique a pour objectif de livrer 500 millions de colis par an par drone d'ici à la fin de l'année 2030.