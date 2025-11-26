Boeing remporte un contrat de 2,47 milliards de dollars pour la fourniture de 15 avions-citernes KC-46A supplémentaires à l'armée de l'air américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'armée de l'air américaine a attribué à Boeing BA.N un contrat de 2,47 milliards de dollars pour 15 ravitailleurs en vol KC-46A Pegasus supplémentaires, a annoncé la société mardi dans un communiqué.

L'année dernière, l'armée de l'air a accordé à Boeing un contrat similaire pour 15 ravitailleurs pour un montant de 2,38 milliards de dollars.

En août, le ministère israélien de la défense a déclaré qu'il prévoit d'acheter deux de ces ravitailleurs pour un montant d'environ 500 millions de dollars.

Le KC-46A a été confronté à de nombreux problèmes dans le passé, notamment des débris de corps étrangers, des problèmes de qualité des fournisseurs et des défauts.

Depuis 2019, l'armée de l'air américaine a reçu 98 KC-46A, selon Boeing.