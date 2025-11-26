 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 584,51
+1,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing remporte un contrat de 2,47 milliards de dollars pour la fourniture de 15 avions-citernes KC-46A supplémentaires à l'armée de l'air américaine
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 01:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'armée de l'air américaine a attribué à Boeing BA.N un contrat de 2,47 milliards de dollars pour 15 ravitailleurs en vol KC-46A Pegasus supplémentaires, a annoncé la société mardi dans un communiqué.

L'année dernière, l'armée de l'air a accordé à Boeing un contrat similaire pour 15 ravitailleurs pour un montant de 2,38 milliards de dollars.

En août, le ministère israélien de la défense a déclaré qu'il prévoit d'acheter deux de ces ravitailleurs pour un montant d'environ 500 millions de dollars.

Le KC-46A a été confronté à de nombreux problèmes dans le passé, notamment des débris de corps étrangers, des problèmes de qualité des fournisseurs et des défauts.

Depuis 2019, l'armée de l'air américaine a reçu 98 KC-46A, selon Boeing.

Valeurs associées

BOEING CO
182,370 USD NYSE +1,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank