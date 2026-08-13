Applied Materials dépasse les attentes mais recule après-Bourse

Applied Materials a présenté des perspectives supérieures aux attentes pour son quatrième trimestre, soutenu par les investissements dans les puces avancées et les infrastructures d'intelligence artificielle. Le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs prévoit un chiffre d'affaires d'environ 10,25 milliards de dollars, avec une marge de variation de 500 millions, contre 9,54 milliards anticipés par les analystes selon LSEG. Le groupe bénéficie notamment de la demande pour les équipements nécessaires à la fabrication de puces et au packaging avancé.

Malgré ces perspectives favorables, l'action recule d'un peu moins de 4% dans les échanges après-Bourse, après avoir plus que doublé depuis le début de l'année. Les attentes des investisseurs étaient particulièrement élevées à la suite des solides performances récemment annoncées par des concurrents comme Lam Research et KLA. Applied Materials prévoit néanmoins une forte croissance au second semestre, notamment dans les mémoires DRAM, les activités de fonderie, les puces logiques de pointe et le packaging avancé.

Au troisième trimestre clos le 26 juillet, Applied Materials a réalisé un chiffre d'affaires de 9,12 milliards de dollars, supérieur aux 8,99 milliards attendus par le marché. Cette performance reflète l'accélération des dépenses des fabricants de semi-conducteurs pour répondre aux besoins liés au développement rapide de l'IA, même si la forte progression du titre depuis le début de l'année a sensiblement relevé les attentes entourant les résultats du groupe.