Applied Materials conclut des partenariats avec Micron et SK Hynix pour des puces mémoire IA

Applied Materials AMAT.O a déclaré mardi avoir conclu un partenariat avec les sociétés de puces mémoire Micron Technology MU.O et SK Hynix 000660.KS pour développer des puces de nouvelle génération qui sont cruciales pour l'intelligence artificielle et l'informatique de haute performance.

Micron et SK Hynix seront les partenaires fondateurs du centre de recherche d'Applied Materials pour le développement despuces, appelé Equipment and Process Innovation and Commercialization (EPIC) Center.

Applied Materials a déclaré que son centre EPIC représente un investissement prévu de 5 milliards de dollars dans la recherche et le développement d'équipements semi-conducteurs, les dépenses d'investissement devant s'élever à ce montant au fur et à mesure que les projets des clients démarrent.

Ces annonces interviennent alors que la mise en place rapide d'une infrastructure d'intelligence artificielle par des entreprises technologiques américaines telles que OpenAI, Alphabet's GOOGL.O Google et Microsoft MSFT.O stimule la demande de puces mémoire, ce qui réduit l'offre et fait grimper les prix.

Samsung 005930.KS , SK Hynix et Micron , les trois plus grands producteurs mondiaux de puces mémoire , ont tous déclaré qu'ils avaient du mal à répondre à la demande.

Les grandes entreprises technologiques devraient dépenser au moins 630 milliards de dollars pour mettre en place une infrastructure d'IA cette année.

Avec Micron, le partenariat d'Applied Materials se concentrera sur l'avancement de la DRAM, de la mémoire à large bande passante et de la NAND, en combinant l'expertise du centre EPIC d'Applied et du centre d'innovation de Micron à Boise, dans l'Idaho.

Le partenariat avec SK Hynix se concentrera sur l'amélioration des matériaux pour les puces mémoire, l'intégration des processus et l'emballage 3D avancé pour la DRAM et la HBM de la prochaine génération au centre EPIC.

En 2023, Applied Materials avait déclaré qu'elle dépenserait jusqu'à 4 milliards de dollars pour le centre de recherche, dont elle estimait alors qu'il entrerait en service en2026.