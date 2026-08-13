Applied Materials affiche un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, son action recule en raison d'attentes élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur les actions et des détails à partir du paragraphe 2)

Applied Materials AMAT.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street, pariant sur le fait que la demande inébranlable de puces d'IA de pointe continuera d'alimenter des dépenses soutenues pour ses équipements de fabrication de semi-conducteurs.

Pourtant, son titre a reculé de 5% en séance prolongée, les investisseurs ayant nourri des attentes élevées à l’approche de la publication des résultats. Le titre a plus que doublé cette année.

Les attentes étaient élevées, car le fabricant d'équipements pour puces électroniques publie ses résultats après que des concurrents tels que Lam Research LRCX.O et KLA Corp KLAC.O ont affiché de solides performances trimestrielles et prévu une croissance de leur chiffre d'affaires, a déclaré Brian Chin, de Stifel.

Applied Materials prévoit un chiffre d’affaires d’environ 10,25 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, plus ou moins 500 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 9,54 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société, qui fournit des équipements destinés aux principaux processus de fabrication de plaquettes, tels que le dépôt physique en phase vapeur et l’implantation ionique, bénéficie de l’augmentation des dépenses des fabricants de puces visant à soutenir le développement rapide des infrastructures d’intelligence artificielle.

"Nous prévoyons une poursuite de la forte croissance du chiffre d’affaires au second semestre de l’année civile, en particulier dans le domaine de la DRAM ainsi que dans celui des circuits logiques de pointe et des techniques d’encapsulation avancées", a déclaré Brice Hill, directeur financier.

La société a annoncé un chiffre d’affaires de 9,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 26 juillet, dépassant ainsi les prévisions de 8,99 milliards de dollars.