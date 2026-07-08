Apple va consacrer 30 milliards de dollars à l'achat de puces Broadcom dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer son approvisionnement aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de « actions » au paragraphe 2 et dans le contexte général) par Stephen Nellis

Apple AAPL.O prévoit de dépenser plus de 30 milliards de dollars dans le cadre d'un accord pluriannuel d'approvisionnement en puces avec Broadcom, renforçant ainsi son approvisionnement aux États-Unis alors que l'administration du président Donald Trump s'efforce de développer la fabrication nationale de puces.

Le cours de l’action Broadcom a progressé de plus de 4%, tandis que celui d’Apple a légèrement reculé.

Apple a déclaré mercredi que cet accord, conclu en début de semaine et valable jusqu’en 2031, porte sur des filtres FBAR – c’est-à-dire des puces radiofréquences utilisées pour la connectivité sans fil de ses appareils – qu’elle développait avec Broadcom depuis au moins 2023 .

Dans le cadre de cet accord, Broadcom investira 1,5 milliard de dollars pour agrandir son usine de Fort Collins, dans le Colorado. Selon Apple, cela permettra de produire au moins 15 milliards de puces et soutiendra ses efforts, menés en collaboration avec l’administration Trump, pour s’approvisionner davantage en composants sur le marché américain.

“Les composants de pointe fabriqués à Fort Collins sont essentiels pour offrir les performances et la connectivité exceptionnelles attendues par nos clients, et nous sommes fiers de renforcer nos investissements auprès de fournisseurs basés aux États-Unis qui partagent notre engagement en faveur de l’excellence et de l’innovation”, a déclaré Tim Cook, directeur général d’Apple, dans un communiqué.

“Nous sommes reconnaissants envers le président et son administration pour leur soutien à des projets importants comme celui-ci.”

En août 2025, Apple a porté son engagement d’investissement aux États-Unis à 600 milliards de dollars sur quatre ans, ajoutant 100 milliards de dollars à un plan de dépenses annoncé précédemment.