Apple: retour vers les sommets après les résultats

(CercleFinance.com) - Apple se distingue vendredi à Wall Street et se rapproche de ses records absolus atteints le mois dernier, au lendemain de la publication de résultats meilleurs que prévu, en dépit de ventes plutôt décevantes sur l'iPhone.



L'action, qui affiche une hausse de 9% cette semaine, gagne actuellement près de 2% pour revenir à ses plus hauts niveaux de l'année. Elle ne se situe plus qu'à 8% de ses récents pics inscrits à la fin décembre.



Le géant de l'électronique grand public a dévoilé hier soir des résultats trimestriels meilleurs que prévu, à la faveur de la vigueur de ses ventes de Mac et d'iPad et de son activité de services, qui comprend notamment Apple TV+.



Les ventes de l'iPhone ont quant à elles déçu, en se repliant de 1% à 69,1 milliards de dollars sur les trois mois clos fin décembre.



Autre déconvenue, le chiffre d'affaires réalisé en Chine, son troisième marché, a reculé de 11% d'une année sur l'autre, confirmant les inquiétudes manifestées par les investisseurs.



Plusieurs bureaux d'études ont néanmoins relevé leur objectif de cours après cette publication, les analystes de Bank of America ayant fait passer le leur de 253 à 265 dollars.



'Dans l'ensemble, l'ampleur du portefeuille de produits du groupe et son offre dans les services résistent bien aux fluctuations économiques', constate BofA.



'La génération de trésorerie reste solide et l'équipe de direction toujours concentrée sur la redistribution de capital aux actionnaires', poursuit Bank of America, qui réitère sa recommandation d'achat sur le titre.



Plus globalement, ces résultats permettent de relativiser les craintes apparues autour des grandes valeurs technologiques américaines suite aux déceptions venues des résultats de Microsoft, mercredi dernier, mais surtout du séisme provoqué par le lancement de l'IA chinoise bon marché DeepSeek.



Du fait du récent accès de faiblesse des titres Microsoft et Nvidia, Apple est redevenu cette semaine la première capitalisation boursière mondiale avec une valorisation de plus de 3.600 milliards de dollars.





