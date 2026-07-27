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Apple reprend à Nvidia la couronne de Wall Street
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 20:09
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Apple a repris sa place d'entreprise la plus valorisée de Wall Street, avec une capitalisation désormais proche de 5 000 MdsUSD. La marque à la pomme retrouve ainsi un rang qu'elle n'avait plus occupé depuis avril 2025, grâce à la combinaison de son récent rallye boursier et de la correction des semi-conducteurs.

Ce passage de témoin illustre surtout un changement de perception des investisseurs à l'égard de l'intelligence artificielle. Longtemps pénalisée pour son retard apparent dans l'IA générative, Apple bénéficie désormais de son modèle beaucoup moins gourmand en capitaux que celui des hyperscalers. Alors que Microsoft, Alphabet, Meta et Amazon consacrent des centaines de milliards de dollars aux centres de données, au point d'absorber la quasi-totalité de leurs flux de trésorerie disponibles et de devoir lever des capitaux sur les marchés, Apple conserve son modèle "asset light", fondé sur l'intégration de modèles externes, son immense base installée et sa capacité à monétiser l'IA à travers ses services et le renouvellement des iPhone.

Dans le même temps, l'enthousiasme autour des infrastructures d'IA se tempère depuis début juin. L'indice Philadelphia Semiconductor a perdu plus de 20% par rapport à son récent plus haut, tandis que Nvidia, pourtant toujours le principal bénéficiaire des capex des hyperscalers, recule d'environ 13% par rapport à son record de la mi-mai.

La couronne reste néanmoins fragile puisque Apple publiera ses résultats trimestriels jeudi 30 juillet, avec un consensus proche de 109 MdsUSD de revenus. Le marché cherchera surtout à vérifier que la vigueur de l'iPhone et des services justifie une valorisation désormais record, alors que la hausse du coût des composants pourrait commencer à peser sur les marges.

L'attention se déplacera ensuite vers la traditionnelle keynote de septembre, qui aura une dimension particulière cette année puisqu'elle interviendra quelques jours après la prise de fonction de John Ternus comme directeur général le 1er septembre, Tim Cook devenant Executive Chairman. Ce rendez-vous pourrait donner des indications sur les priorités stratégiques d'Apple sous la direction de l'ancien responsable de l'ingénierie hardware. Le groupe devrait notamment dévoiler les iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que son premier iPhone pliable, un lancement susceptible de relancer l'innovation matérielle et de soutenir le cycle de renouvellement des appareils.

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