Apple renforce ses Mac pour séduire les développeurs d'IA

Apple a dévoilé de nouveaux Mac Mini et Mac Studio dotés de processeurs plus puissants et d'améliorations destinées aux applications d'intelligence artificielle. Le groupe cherche à profiter de l'utilisation croissante de ses ordinateurs pour créer et exécuter localement des agents et modèles d'IA. Ses puces intègrent notamment des Neural Engines spécialisés et une architecture mémoire conçue pour limiter certains goulets d'étranglement, permettant aux développeurs d'exécuter et d'affiner de grands modèles directement sur leurs machines.

Le Mac Mini peut désormais recevoir les puces M6 et M5 Pro, le M6 devenant le premier processeur Apple gravé en 2 nanomètres par TSMC. Selon le groupe, le M5 Pro traite les requêtes des grands modèles de langage 8,5 fois plus rapidement que les précédentes versions Pro. Son prix de départ passe toutefois à 899 dollars, après une précédente hausse de 599 à 799 dollars liée au coût de la mémoire. Le Mac Studio adopte pour sa part les M5 Max et M5 Ultra, avec des tarifs débutant respectivement à 2 499 et 5 499 dollars.

Apple affirme que le M5 Max peut exécuter les grands modèles de langage près de quatre fois plus rapidement que la génération précédente. Plusieurs Mac Studio équipés du M5 Ultra pourront également être reliés pour mutualiser leur mémoire et faire fonctionner des modèles comptant mille milliards de paramètres. Devenu l'ordinateur Apple sans écran intégré le plus puissant depuis l'arrêt du Mac Pro, le Mac Studio renforce ainsi le positionnement du groupe auprès des chercheurs en IA. Les précommandes débutent mardi, avec des premières livraisons prévues le 22 septembre.