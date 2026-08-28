Apple relève les prix d'Apple TV et d'Apple One aux Etats-Unis

Apple a augmenté vendredi le tarif de son service de streaming Apple TV aux Etats-Unis, désormais proposé à 14,99 dollars par mois ou 119 dollars par an, contre respectivement 12,99 dollars et 99 dollars auparavant. Le prix de la formule individuelle Apple One, qui regroupe notamment Apple TV, Apple Music et du stockage iCloud, passe également de 19,95 à 21,95 dollars par mois.

Cette hausse rapproche Apple TV des tarifs de ses principaux concurrents du streaming, alors que le service coûtait seulement 4,99 dollars par mois lors de son lancement en 2019. Depuis, Apple a renforcé son catalogue avec des productions comme "F1" et "Ted Lasso". L'ajustement intervient également après une augmentation de 1 dollar par mois du prix d'Apple Music en juillet, justifiée par la hausse des coûts de licences.

Les services représentent une activité de plus en plus importante pour Apple, avec un chiffre d'affaires de 30,7 milliards de dollars au troisième trimestre, en progression de 12%. Leur marge brute a toutefois reculé de plus d'un point de pourcentage, en raison notamment du mix de produits et d'effets de change défavorables. Apple a par ailleurs rappelé le rôle central des services sous Tim Cook, dont le départ de la direction générale est prévu le 1er septembre.