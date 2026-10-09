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Apple réduit ses commandes d'iPhone 18 Pro en raison d'une demande en berne, selon Nikkei Asia
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 08:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon une information publiée vendredi par Nikkei Asia, Apple AAPL.O aurait demandé à certains de ses fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

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