Apple réduit ses commandes d'iPhone 18 Pro en raison d'une demande en berne, selon Nikkei Asia

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Selon une information publiée vendredi par Nikkei Asia, Apple AAPL.O aurait demandé à certains de ses fournisseurs de réduire la production de composants destinés à ses nouveaux modèles iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.