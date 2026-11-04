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Apple réduit les budgets consacrés à l'IA par ses employés dans le cadre d'une initiative de maîtrise des coûts, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 21:25

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a réduit les budgets alloués à ses employés pour l'utilisation de l'IA dans le cadre d'un effort plus large de maîtrise des coûts, alors même qu'elle cherche à étendre l'utilisation de l'IA à l'ensemble de ses activités, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Voici les détails:

* Le mois dernier, Apple a ramené de 300 à 200 dollars l'allocation quotidienne consacrée à l'IA pour certains ingénieurs, selon l'article

* L'entreprise envisage de nouvelles réductions pour certaines équipes d'ingénieurs, ce qui pourrait ramener les limites quotidiennes à 100 dollars

* Certains groupes non techniques fonctionnent déjà avec un plafond quotidien de 100 dollars, qui pourrait être ramené à seulement 25 dollars, ajoute l’article

* Selon Bloomberg, les employés ayant besoin d’un accès plus important aux outils d’IA pourraient demander des dérogations auprès de la direction

* Ces budgets couvrent les “jetons” d’IA, c’est-à-dire les unités de données traitées par des modèles tels que ChatGPT d’OpenAI, Claude d’Anthropic et Gemini de Google

* Cette mesure s’inscrit dans une tendance plus large chez les entreprises technologiques, qui examinent de près les dépenses liées à l’IA après avoir initialement encouragé son adoption à grande échelle

* Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

* Cette décision s'inscrit dans le cadre d'efforts plus larges menés par les entreprises pour maîtriser leurs dépenses en matière d'IA. Bloomberg a récemment rapporté que Goldman Sachs avait restreint l'accès à certains outils de codage IA à la suite d'une évaluation de la productivité et de la gestion des risques

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