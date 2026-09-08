Apple recule ; l'attention se porte sur le lancement du téléphone pliable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action Apple Inc. AAPL.O a reculé d'environ 1 %, sous-performant l'indice technologique S&P 500

.SPLRCT , lors de la dernière séance avant le prochain grand événement de lancement de produits du fabricant de l'iPhone

** Le nouveau directeur général, John Ternus, devrait dévoiler le premier téléphone pliable d’Apple , dont le prix est estimé à plus de 2 500 dollars

** Les analystes attendent également avec impatience l’assistant virtuel Siri, capable de rivaliser dans la course à l’IA

** L’analyste de BofA, Wamsi Mohan, prévoit qu’Apple augmentera les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max de 150 à 200 dollars, tandis que les modèles moins chers iPhone 18, 18 Air et iPhone 18e ne seraient pas commercialisés avant le printemps

** Ce lancement échelonné pourrait soutenir les prix de vente moyens, mais “crée un certain risque que les consommateurs sensibles au prix reportent leur achat jusqu'à l'arrivée des modèles moins chers”, explique M. Mohan, qui attribue à l'action la recommandation “acheter”

** La réaction des investisseurs dépendra probablement de l’ampleur des hausses de prix, de l’adoption des fonctionnalités d’IA de Siri et des commentaires sur la demande de modèles pliables, ajoute M. Mohan

** L'objectif de cours médian des analystes s'établit à 330 dollars, selon LSEG, contre un cours de 316,17 dollars mardi, soit environ 8 % de moins que le plus haut intrajournalier historique atteint le 29 juillet, mais en hausse d'environ 16 % depuis le début de l'année