Apple recule après que KeyBanc a abaissé sa recommandation à « sous-pondérer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 juillet - ** Le titre Apple AAPL.O recule de 1,2 % à 313,61 dollars en pré-ouverture, après que KeyBanc a abaissé sa recommandation sur le titre à « sous-pondérer »

** KeyBanc estime que la hausse des prix des produits, le ralentissement des renouvellements de contrats aux États-Unis et l’évolution des modèles de subventions des opérateurs pourraient peser sur la demande future d’iPhone

** Les opérateurs mobiles américains réduisent leurs subventions et leurs promotions sur les appareils, une tendance qui, selon la société de courtage, devrait allonger les cycles de remplacement des appareils et réduire les taux de renouvellement

** KeyBanc estime que les prévisions pour l’exercice 2027 concernant le Mac, l’iPad et les appareils portables sont menacées, la demande ralentissant suite aux hausses de prix dans toutes les catégories de produits

** Il prévoit une croissance du chiffre d’affaires de l’iPhone de 4,9 % pour l’exercice 2027, inférieure aux prévisions consensuelles de 8,3 %

** La croissance du chiffre d’affaires des services d’Apple devrait ralentir à 7 % pour l’exercice 2027, contre des prévisions de Wall Street avoisinant les 12 %

** Le titre se négocie actuellement à 33 fois les bénéfices attendus, contre un PER prévisionnel moyen de 28 au cours des cinq dernières années, selon les données de LSEG, ce qui suggère qu’il pourrait être surévalué

** L'action AAPL a progressé d'environ 16,7 % depuis le début de l'année, surperformant la hausse de 11,3 % de l'indice Nasdaq .IXIC