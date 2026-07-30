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Apple recule après la publication de ses résultats du troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 22:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action Apple AAPL.O recule de 2 % à 325 dollars dans les échanges après clôture

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a progressé de 16,4 % pour atteindre 109,42 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 15,5 % à 108,65 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action du troisième trimestre s'est établi à 2,02 dollars, dont 11 cents provenaient de remboursements de droits de douane accordés par le gouvernement américain, contre une estimation de 1,89 dollar par action

** L'entreprise affiche une hausse trimestrielle de 21,7 % de ses ventes d'iPhone, à 54,25 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 53,86 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 22 % depuis le début de l'année

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