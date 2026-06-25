Apple recule alors que le coût des puces mémoire fait grimper les prix des MacBook et des iPad

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

25 juin - ** Le cours de l'action Apple AAPL.O recule de 4,9% à 279,05 dollars ** La société augmente les prix des MacBook et iPad en raison de la pénurie de puces mémoire

** Le prix du MacBook Air de 512 Go passe de 1 099 $ à 1 299 $

** Le MacBook Pro de 1 To de la sociétécoûtera 1 999 $, contre 1 699 $ auparavant

** L'iPad Air de 128 Go coûtera 749 $, contre 599 $ auparavant

** L'iPad Pro Wi-Fi de 256 Go coûtera 1 199 $, contre 999 $ auparavant

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action a progressé de 2,6% depuis le début de l'année