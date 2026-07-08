Apple perd ses recours contre les règles de l'UE visant à encadrer les géants de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires et les précisions d'Apple)

* Apple réitère ses critiques à l'égard de la loi européenne sur les marchés numériques

* Apple a le droit de faire appel

* La Cour a également jugé irrecevables les actions d’Apple concernant le service iMessage

par Foo Yun Chee

Apple AAPL.O a essuyé mercredi un revers dans son recours contre une réglementation européenne historique qui désigne ses boutiques d’applications et son système d’exploitation iOS comme des « gardiens » soumis à des obligations visant à donner à ses concurrents davantage de marge de manœuvre.

La loi européenne sur les marchés numériques, qui établit une liste de règles à respecter et d’interdictions pour les géants de la tech sous peine d’amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise, a suscité des recours judiciaires de la part d’Apple, de Meta META.O et de ByteDance depuis son entrée en vigueur en mai 2023.

L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, renforcera la position des autorités de la concurrence de l’UE, qui s’efforcent de faire de la place aux concurrents et d’offrir davantage de choix aux Européens.

« Le Tribunal rejette les recours d’Apple concernant sa désignation en tant que “gatekeeper” pour l’App Store et iOS », a déclaré le tribunal.

Il a également jugé irrecevables les recours d’Apple concernant le service iMessage.

APPLE ESTIME QUE LA DMA MENACE DE PORTER ATTEINTE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Apple a réitéré ses critiques à l’égard de la DMA.

« Nous sommes fermement convaincus que le champ d’application de la DMA va au-delà de ce qui est légal et proportionné, menaçant de saper des décennies de protections en matière de vie privée et de sécurité que nous avons mises en place et exposant nos utilisateurs à de nouveaux risques », a déclaré un porte-parole d’Apple.

« Nous continuerons à défendre l’innovation et la vie privée que méritent nos clients européens. »

Apple peut former un recours sur des questions de droit devant la Cour de justice de l’Union européenne, la plus haute juridiction européenne.

Apple a porté ses griefs devant la Cour en 2024 après que la Commission européenne eut désigné ses cinq App Stores sur les iPhone, iPad, ordinateurs Mac, Apple TV et Apple Watch comme un seul et même service de plateforme central au titre de la loi sur les marchés numériques.

Les juges ont donné raison à l’autorité européenne de la concurrence.

« Quels que soient les appareils concernés, ces boutiques ont la même finalité, à savoir mettre en relation les développeurs d’applications et les utilisateurs finaux afin de faciliter la distribution d’applications logicielles », ont-ils déclaré.

Le fabricant de l’iPhone a également contesté la qualification de son système d’exploitation iOS comme une passerelle importante permettant aux entreprises d’atteindre les utilisateurs, ce qui l’obligerait à autoriser ses concurrents à interagir avec le système.

Apple a également contesté la qualification de son service de messagerie iMessage en tant que service de communication interpersonnelle indépendant du numéro (NIICS), ce qui pourrait le soumettre aux règles de la DMA.

«Cette classification ne produit pas, en soi, d’effets juridiques contraignants susceptibles de modifier la situation juridique d’Apple», a déclaré la Cour.

« En particulier, aucune des obligations prévues par la DMA ne s’applique à iMessage, puisque ce service n’a pas été désigné dans une décision de désignation comme une passerelle importante. »

Les affaires sont les suivantes: T-1079/23 Apple contre Commission, T-1080/23 Apple contre Commission et T-214/24 Apple et Apple Distribution International contre Commission.