Apple, Paramount, Pfizer...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Amgen

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé Tezspire, des laboratoires Amgen et AstraZeneca, pour le traitement d'entretien complémentaire de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux insuffisamment contrôlée chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus.

Amazon

Amazon a indiqué que le problème, qui avait affecté son activité de cloud computing (AWS), avait été "entièrement résolu." Le cybermarchand a cependant reconnu que certaines demandes pouvaient encore être ralenties. AWS a été victime d'une panne qui a perturbé plusieurs sites web et applications populaires à travers le monde, notamment Snapchat, Facebook et Robinhood.

Apple

L'iPhone 17, le nouveau modèle d'Apple, a dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours des 10 premiers jours de sa commercialisation en Chine et aux États-Unis, selon les données de Counterpoint Research. Dans le détail, l'iPhone 17 Pro Max connaît une forte demande aux Etats-Unis depuis ses deux premiers week-ends de commercialisation, les acheteurs de l'ère Covid-19 profitant de cette nouvelle version pour renouveler leur appareil.

Gilead Sciences

Gilead Sciences a dévoilé des données positives issues d'un essai de phase III. Ce dernier a révélé une amélioration statistique et clinique hautement significative de la survie sans progression avec Trodelvy, par rapport à la chimiothérapie en première intention chez les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique non éligible aux inhibiteurs PD-1/PD-L1. Dans le détail, le produit du laboratoire américain réduit de 38% le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à la chimiothérapie.

Paramount

Paramount a annoncé qu'il procédera à des licenciements massifs à partir de la semaine du 27 octobre, supprimant environ 2 000 emplois aux États-Unis dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 2 milliards de dollars mis en œuvre par le nouveau directeur général David Ellison, a fait savoir le magazine Variety. Cette décision intervient après la fusion à 8 milliards de dollars entre Skydance et Paramount, conclue en août.

Pfizer

Pfizer et le Japonais Astellas Pharma ont dévoilé des résultats positifs d'un essai clinique de phase 3. Ce dernier évaluait l'efficacité du Padcev, un conjugué anticorps-médicament, en association avec le Keytruda du laboratoire Merck chez des patients atteints d'un cancer de la vessie invasif musculaire inéligibles ou ayant refusé une chimiothérapie à base de Cisplatine. Padcev a significativement amélioré la survie sans événement et la survie globale en traitement néoadjuvant et adjuvant (avant et après chirurgie) par rapport au traitement de référence actuel, la chirurgie seule.