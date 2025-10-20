L'Allemand Tom Enders nommé président du conseil de KNDS, fournisseur de blindés à l'Ukraine

Le groupe franco-allemand de défense KNDS, fournisseur clé de blindés et d'artillerie à l'Ukraine, a annoncé lundi la nomination de Tom Enders, ancien patron d'Airbus, à la présidence de son conseil d'administration.

M. Enders occupera une fonction non exécutive, à côté du directeur général du groupe, Jean-Paul Alary, en poste depuis avril.

Dans le cadre de sa mission, il va "contribuer aux discussions en cours sur l'évolution de l'actionnariat de KNDS", a indiqué à l'AFP une porte-parole du groupe.

L'entreprise, dont le siège administratif est à Amsterdam, souhaite entamer une nouvelle phase de croissance et pourrait entrer en Bourse l'an prochain, dans le cadre d'une ouverture de son capital.

KNDS est issu du rapprochement entre l'allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et le français Nexter. Il est un rival de l'allemand Rheinmetall tout en étant son partenaire dans la construction du char Leopard.

"Alors que l'Europe renforce ses capacités de défense, KNDS est dans une position unique pour jouer un rôle de premier plan", a déclaré M. Enders dans un communiqué.

"Major Tom", comme on surnomme cet ancien officier parachutiste allemand âgé de 66 ans, a le profil idéal pour présider une entreprise européenne, après avoir dirigé tambour battant le groupe aéronautique et spatial EADS, devenu Airbus, entre 2007 et 2019.

Le poste de président du conseil d'administration de KNDS était vacant depuis juin, après le départ de Wolfgang Büchele, qui avait renoncé à ses fonctions au bout de seulement six mois pour des raisons personnelles.