Apple mise sur un nouvel appareil doté d'un écran et sur l'IA Siri pour développer son offre d'appareils domestiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Apple présente HomeView, un appareil similaire à l'iPad, ainsi que d'autres nouveaux produits connectés

* La stratégie d’Apple pour la maison vise à tirer parti des capacités améliorées de l’IA Siri

* Le marché de la maison connectée est très concurrentiel, avec plusieurs acteurs

(Mise à jour du paragraphe 6 concernant les gains potentiels en termes de revenus liés aux services, et du paragraphe 12 concernant les commentaires sur la connectivité des appareils d’autres fabricants)

par Stephen Nellis et Anhata Rooprai

Apple AAPL.O a lancé mardi toute une série de produits connectés, dont un appareil de type iPad baptisé HomeView, pariant que son assistant virtuel Siri, doté d’une intelligence artificielle améliorée, pourra l’aider à conquérir une part plus importante du marché très concurrentiel de la maison connectée.

L’appareil HomeView, dont le prix de départ est fixé à 299 dollars et dont la commercialisation débutera le mois prochain, constitue la dernière incursion d’Apple sur le marché très concurrentiel des appareils domestiques connectés. Doté d’un écran de 7 pouces et d’une fonction de reconnaissance faciale, il permettra aux utilisateurs de contrôler leurs sonnettes, leurs thermostats et leurs serrures intelligentes, sur un marché où Apple s’essaie depuis une décennie sans grand succès.

Apple lance ces produits alors qu’elle tente de repousser la concurrence de rivaux, notamment des concurrents traditionnels comme Amazon.com AMZN.O , qui a massivement investi dans ses enceintes Echo et ses sonnettes Ring et a lancé la semaine dernière des tablettes haut de gamme , ainsi que de nouvelles start-ups spécialisées dans l’IA comme OpenAI , qui nourrissent leurs propres ambitions en matière de matériel.

« Apple doit démontrer que ses capacités en matière d’IA peuvent apporter des avantages concrets au-delà des simples commandes vocales, en simplifiant les tâches quotidiennes et en apportant davantage d’intelligence à la maison », a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Les investisseurs s’intéressent de plus près aux ventes de matériel d’Apple pour évaluer la croissance de l’entreprise. Le chiffre d’affaires des services de la société subit actuellement des pressions réglementaires , même si cette nouvelle gamme d’appareils pourrait à terme lui donner un coup de pouce.

« L’objectif semble être de générer un chiffre d’affaires à forte marge dans le secteur des “services” grâce à l’Apple TV, à Apple Pay et à iCloud », a déclaré Melissa Otto, responsable de Visible Alpha Research chez S&P Global Market Intelligence, soulignant que le chiffre d’affaires des services d’Apple devrait augmenter de 12 % d’ici 2027 pour atteindre 138 milliards de dollars. « La croissance des services d’abonnement lucratifs d’Apple pourrait être la clé d’une augmentation des bénéfices au cours des deux prochaines années. »

Cet été, Apple a amélioré les capacités de Siri avec l’aide de Google , mais selon les analystes, il n’est pas certain que son assistant IA soit suffisamment compétitif pour attirer les consommateurs sur un marché des appareils connectés pour la maison déjà très encombré.

L’appareil est doté d’un écran de 7 pouces — ce qui, selon Apple, lui permet de s’intégrer dans un intérieur sans paraître trop imposant —, à l’image de l’iMac « Sunflower » d’Apple des années 2000. Et bien qu’il présente un menu d’icônes d’applications carrées, à l’instar d’un iPhone ou d’un iPad, qui changent en fonction de l’utilisateur reconnu, Apple a montré qu’il était le plus souvent utilisé par commande vocale grâce à son assistant IA Siri.

Ces lancements coïncident également avec des inquiétudes croissantes quant à la vulnérabilité des appareils connectés, notamment les réfrigérateurs et les téléviseurs connectés, face aux pirates informatiques.

AUTRES NOUVEAUTÉS

Apple a accompagné le lancement de HomeView de mises à jour de son enceinte connectée HomePod et de ses appareils Apple TV. La société a également présenté une gamme d’accessoires, notamment des sonnettes, des caméras et des thermostats, fabriqués par LG et Schneider Electric et conçus avec l’aide d’Apple.

La collaboration d’Apple avec LG et Schneider Electric pour commercialiser une gamme de produits parallèlement à HomeView visait à faciliter l’intégration de produits domotiques dans un foyer. Kaiann Drance, vice-présidente du marketing produit pour les produits domestiques chez Apple, a déclaré que ces appareils pouvaient être ajoutés d’un simple geste, à l’instar des appareils de la marque Apple tels que les AirPods.

« Pour les personnes qui n’ont pas encore découvert l’écosystème Home ou qui ne sont pas allées plus loin que l’achat d’un produit ici ou là, je pense que c’est une excellente occasion de s’y intéresser », a déclaré Mme Drance à Reuters lors d’une interview.

Ben Wood, analyste en chef et directeur marketing chez CCS Insight, a indiqué qu’à première vue, le partenariat d’Apple avec ces deux entreprises tierces semblait marquer une rupture avec sa pratique habituelle consistant à contrôler entièrement son matériel.

« Cependant, en y regardant de plus près, il semble qu’il y ait eu une collaboration très étroite entre Apple et ces partenaires afin de garantir que la conception, l’ingénierie et l’expérience correspondent étroitement à ce que les utilisateurs attendent d’Apple », a-t-il ajouté.

Au cours d’une vidéo de démonstration de l’appareil, Apple a présenté le HomeView, destiné à être accroché au mur ou posé sur une table, ainsi que son assistant virtuel Siri, capable de gérer simultanément les demandes vocales de plusieurs membres d’une même famille.

Pour récupérer les données privées issues des messages et des calendriers, le HomeView nécessite que l’utilisateur dispose d’un iPhone récemment déverrouillé et connecté au même réseau domestique.

L’appareil HomeView ne sera pas commercialisé dans l’Union européenne, car l’IA Siri y reste indisponible en raison de la réglementation européenne , a précisé Apple.

Apple a lancé pour la première fois son application Home pour contrôler les appareils connectés en 2016, suivie en 2018 par les enceintes connectées HomePod, mais ces offres sont en concurrence avec les enceintes Google Home d’Alphabet GOOGL.O et la gamme Echo d’Amazon. Selon les analystes, deux obstacles majeurs se dressaient devant Apple: la compatibilité de ses appareils avec une multitude de gadgets tiers et la capacité limitée de Siri à fournir des réponses utiles.

« Apple dispose de la marque, de la technologie et d’une clientèle fidèle pour avoir un impact significatif, mais l’entreprise doit rattraper son retard sur des concurrents dont la présence est bien plus forte », a déclaré M. Pescatore.

La fragmentation des produits « intelligents » pour la maison proposés par différentes entreprises et la difficulté à les connecter entre eux se sont avérées être un frein à la croissance du marché, même si l’on peut espérer que les appareils dotés d’IA d’Apple, de Google et d’Amazon permettront une intégration plus fluide.

« La plupart des enceintes et hubs connectés que l’on trouve aujourd’hui dans les foyers sont des appareils bon marché qui ne peuvent pas exécuter l’IA en périphérie; ils sont donc mûrs pour être remplacés », a déclaré Mohit Agrawal, directeur de recherche chez Counterpoint. « Amazon et Google viennent tout juste de commencer à renouveler leur matériel pour Alexa+ et Gemini; le cycle de renouvellement est donc largement ouvert, et Apple veut en sortir vainqueur. »

Avec un prix de 299 dollars pour HomeView, Apple se positionne au-dessus de l’Echo Show 8 d’Amazon (199,99 dollars) et du Nest Hub de Google (99,99 dollars), alors que la marque cherche à jouer un rôle plus important dans les foyers connectés.

La nouvelle Apple TV 4K fait son entrée sur le marché à 299 $, soit plus du double du prix de lancement de son prédécesseur et un niveau comparable à celui de la Shield TV Pro de Nvidia, tandis que les offres concurrentes d’Amazon, de Google et de Roku coûtent 200 $ ou moins.

Mardi après-midi, l'action a progressé d'environ 1 % après avoir atteint plus tôt un niveau record. L'action Apple a gagné 25 % depuis le début de l'année, surperformant le Nasdaq 100

.NDX des grandes capitalisations, qui affiche une hausse de 21 % sur la même période.