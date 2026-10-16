Apple mise sur l'iPhone Duo à 1 999 dollars pour soutenir sa croissance grâce au haut de gamme

Apple a ouvert les précommandes de l'iPhone Duo, son premier smartphone pliable, commercialisé à partir de 1 999 dollars et jusqu'à 3 199 dollars pour la version de 2 To. Les premiers stocks disponibles en magasin ont rapidement été épuisés, tandis que certaines livraisons ont été repoussées à fin janvier. Avec ce nouveau modèle, le groupe cherche à renforcer son positionnement haut de gamme et à augmenter les revenus générés par ses clients les plus dépensiers, plutôt qu'à conquérir immédiatement le marché de masse. Selon IDC, les smartphones pliables devraient représenter un peu plus de 2% des volumes mondiaux cette année, mais près de 7% du chiffre d'affaires du secteur, une proportion qui pourrait atteindre 10% en 2030.

Les analystes anticipent une forte demande initiale, soutenue par l'image de prestige d'Apple et la disponibilité limitée du produit. Counterpoint estime que les stocks à court terme pourraient ne pas dépasser 6 millions d'appareils, tandis qu'IDC prévoit environ 7 millions de livraisons cette année, soit près de 3% des ventes d'iPhone en 2026. Les volumes pourraient progresser de 70% l'année prochaine, permettant à Apple de conquérir environ 40% du marché mondial des smartphones pliables, devant Samsung et Huawei. Pour JPMorgan, l'intérêt économique du Duo réside surtout dans son prix de vente élevé, susceptible de stimuler le chiffre d'affaires de la division iPhone malgré des volumes globaux relativement stables. Le modèle pourrait également attirer des utilisateurs Android et favoriser les ventes des autres iPhone grâce à une fréquentation accrue des magasins.

Cette stratégie intervient alors que plusieurs indicateurs suggèrent un ralentissement de la demande pour les modèles traditionnels. JPMorgan observe un raccourcissement des délais de livraison de l'iPhone 18 Pro, tandis que Morgan Stanley signale des réductions anticipées de commandes de composants, sans preuve à ce stade d'une baisse de la production finale. Dans un marché mondial où les consommateurs conservent leurs smartphones plus longtemps, Apple cherche ainsi à préserver sa croissance en augmentant le prix moyen de ses appareils. Les analystes soulignent toutefois le risque qu'une montée en gamme excessive prolonge encore les cycles de renouvellement. Malgré cette incertitude, l'iPhone Duo pourrait devenir une nouvelle référence pour les modèles les plus chers de la marque et contribuer durablement à ses revenus.