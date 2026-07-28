Apple lance un programme de location d'appareils aux États-Unis en partenariat avec Klarna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O a lancé mardi aux États-Unis un programme de location d'appareils en partenariat avec la société de paiement Klarna KLAR.N , proposant à ses clients des formules mensuelles pour les iPhone, Mac, iPad et Apple Watch.

Ce programme, baptisé "Apple Upgrade", élargit les options de paiement proposées par le géant de la technologie et remplace ses offres existantes "iPhone Upgrade Program" et "iPhone Payments" aux États-Unis.

Les clients peuvent louer des iPhone et des Apple Watch pour une durée de 12 ou 24 mois, tandis que les Mac et les iPad sont disponibles dans le cadre de formules de 24 ou 36 mois, a précisé Apple.

Les mensualités commencent à 17,99 $ pour un iPhone, 11,99 $ pour une Apple Watch ou un iPad et 24,99 $ pour un Mac.

Les demandeurs feront l’objet d’une vérification de solvabilité informelle par Klarna qui n’aura aucune incidence sur leur cote de crédit, a précisé Apple. Les clients peuvent réduire leurs mensualités en échangeant un appareil existant et bénéficier d’une remise de 3 % en payant avec une Apple Card.

À la fin du contrat de location, les clients peuvent restituer l’appareil, l’acheter en un seul versement ou passer à un modèle plus récent.

Les membres actuels du programme de mise à niveau iPhone d’Apple pourront passer au nouveau plan de location lorsqu’ils y seront éligibles, utiliser les mensualités de l’Apple Card, solliciter un financement auprès de leur opérateur ou acheter un appareil au comptant.

Le programme est disponible sur le site web d’Apple, via l’application et dans les magasins Apple aux États-Unis.