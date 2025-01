Apple : la cassure des 236,5E survenue lundi est inquiétante information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 20:11









(CercleFinance.com) - Alors que le Nasdaq réalise sa meilleure semaine depuis mi-novembre, Apple a validé la cassure du support des 236,5E (ex-zénith des 16 juillet et 21 octobre 2024) : cette rupture est inquiétante car elle se double d'une sortie du canal ascendant moyen terme et pourrait déboucher sur le test des 222E (fragile support) puis de 207,5E (testé les 21 juin et 6 août 2024).





Valeurs associées APPLE 229,60 USD NASDAQ +0,59%