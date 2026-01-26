Apple grimpe à New York après avoir dévoilé une nouvelle génération de AirTag
Apple annonce le lancement d'un nouvel AirTag intégrant une portée de détection étendue et une meilleure audibilité, tout en conservant le même positionnement tarifaire. Ce nouvel accessoire s'appuie sur la puce Ultra Wideband (UWB, technologie radio à courte portée ultra précise) de 2e génération, permettant une localisation jusqu'à 50% plus lointaine via la fonction Precision Finding.
La portée Bluetooth est également élargie et le haut-parleur interne gagne en puissance, avec un volume sonore supérieur de 50%, rendant l'AirTag audible jusqu'à 2 fois plus loin, assure la marque à la pomme.
L'AirTag s'intègre aussi à la fonction Share Item Location, qui permet de partager temporairement la localisation d'un objet avec des tiers autorisés, notamment des compagnies aériennes partenaires, afin de faciliter la récupération de bagages.
Selon SITA, fournisseur mondial de technologies et de services informatiques pour le transport aérien, l'utilisation de ce dispositif aurait déjà permis de réduire les retards de bagages de 26% et les pertes définitives de 90%.
Apple met en avant des garanties de sécurité renforcées contre le pistage non désiré, ainsi qu'une conception plus durable intégrant majoritairement des matériaux recyclés.
Le nouvel AirTag est commercialisé au même prix que la version précédente, soit 29 dollars l'unité ou 99 USD pour un lot de quatre.
