Apple fixe au 9 septembre la date de son prochain événement de lancement de l'iPhone

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Apple AAPL.O organisera son prochain événement de lancement le 9 septembre, au cours duquel la société devrait dévoiler sa toute nouvelle gamme d’iPhone et, peut-être, son téléphone pliable tant attendu, a déclaré Greg Joswiak, cadre supérieur de l’entreprise, dans un message publié sur X.