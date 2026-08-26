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Apple fixe au 9 septembre la date de son prochain événement de lancement de l'iPhone
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 18:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O organisera son prochain événement de lancement le 9 septembre, au cours duquel la société devrait dévoiler sa toute nouvelle gamme d’iPhone et, peut-être, son téléphone pliable tant attendu, a déclaré Greg Joswiak, cadre supérieur de l’entreprise, dans un message publié sur X.

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1 commentaire

  • 18:27

    de la poudre aux yeux ...

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