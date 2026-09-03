Apple fait l'objet d'un recours judiciaire de 2,7 milliards de dollars au Royaume-Uni pour des règles “inéquitables” en matière de suivi des applications

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O fait l'objet d'une action en justice à Londres, d'un montant de 2 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars), intentée au nom de développeurs d'applications au sujet de ses règles de suivi des applications. Le fabricant de l'iPhone est accusé d'abuser de son pouvoir pour imposer de manière déloyale des restrictions plus strictes à des tiers.

Cette action en justice, déposée jeudi devant le Tribunal d’appel de la concurrence de Londres, fait suite à des années d’examen réglementaire de la fonctionnalité « App Tracking Transparency » d’Apple, lancée en 2021.

Apple a déclaré avoir introduit cette fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent ou non autoriser les applications à suivre leur activité sur les applications et sites web d’autres entreprises.

Les avocats à l’origine de cette nouvelle action en justice contre Apple affirment toutefois que cette fonctionnalité a imposé des exigences plus strictes aux développeurs d’applications tiers qu’aux services d’Apple, conférant ainsi un avantage concurrentiel à son écosystème publicitaire.

Ann Pope, ancienne haute responsable de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) qui dirige cette action en justice, a déclaré que la politique d’Apple “a causé un préjudice très important aux entreprises qui dépendent d’Apple en tant que ‘gardien’.”

“Cette action est importante pour protéger les droits des entreprises britanniques qui dépendent d’Apple, pour garantir que les règles appliquées par Apple soient équitables et pour indemniser les pertes subies par les entreprises britanniques,” a déclaré Mme Pope dans un communiqué.

Apple, qui a précédemment affirmé que sa fonctionnalité « App Tracking Transparency » offrait “d’importantes protections en matière de vie privée”, n’a pas immédiatement réagi.

La fonctionnalité « App Tracking Transparency » d’Apple a fait l’objet d’enquêtes dans toute l’Europe, en particulier en Allemagne où Apple a accepté le mois dernier de modifier les règles relatives à l’utilisation des données personnelles par les développeurs d’applications à des fins de publicité ciblée.

L’autorité allemande de la concurrence avait accusé Apple d’abuser de sa position dominante, après que Meta

META.O , propriétaire de Facebook, ainsi que des éditeurs, des annonceurs et des développeurs d’applications – dont les modèles économiques reposent sur le suivi publicitaire – eurent critiqué cet outil.

Les régulateurs en France , en Italie , en Pologne et ailleurs ont également enquêté sur le cadre « App Tracking Transparency ».

(1 dollar = 0,7412 livre sterling)