Apple et OpenAI doivent pour l'instant faire face à la plainte de X Corp, selon un juge américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de l'OpenAI au paragraphe 4) par Mike Scarcella

Apple AAPL.O et OpenAI, le fabricant de ChatGPT, n'ont pas réussi à convaincre un juge fédéral de rejeter la plainte de X Corp, la société d'Elon Musk , qui les accuse de conspirer pour monopoliser les marchés des smartphones et des chatbots d'IA générative.

Dans sa décision , le juge fédéral Mark Pittman de Fort Worth, au Texas, a déclaré que la plateforme de médias sociaux X et la startup xAI de M. Musk pouvaient pour l'instant poursuivre leur action en justice, ce qui constitue une première victoire pour l'entrepreneur milliardaire dans la bataille pour la domination de l'intelligence artificielle .

Dans sa brève ordonnance, M. Pittman a précisé que sa décision ne devait pas être considérée comme un jugement sur le bien-fondé des allégations de X et qu'il examinerait les différends sur les faits à un stade ultérieur de l'affaire.

LES ENTREPRISES DE MUSK AFFIRMENT QU'APPLE A ENFREINT LE DROIT DE LA CONCURRENCE

Dans un communiqué publié jeudi, OpenAI a qualifié l'action en justice de "cohérente avec le modèle de harcèlement continu de M. Musk et nous sommes impatients de le prouver devant le tribunal".

Apple et X n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les entreprises de M. Musk ont affirmé dans la plainte déposée en août qu'Apple avait violé le droit de la concurrence en intégrant exclusivement ChatGPT dans les fonctions d'Apple Intelligence sur les iPhones et autres appareils Apple. L'action en justice affirme qu'Apple a illégalement exclu ses rivaux dans le cadre de son partenariat avec OpenAI.

X et xAI ont également allégué qu'Apple avait renforcé l'exclusivité en faisant figurer ChatGPT sur sa liste des "applications incontournables" tout en écartant ses rivaux dans l'App Store. Apple, en demandant le rejet de l'action en justice, a déclaré que son accord avec OpenAI n'était pas exclusif et que la plainte n'alléguait aucun accord interdisant à Apple de travailler avec d'autres chatbots.

"Choisir un partenaire en premier n'est pas illégal", a déclaré Apple au tribunal.

Apple a nié tout comportement anticoncurrentiel, expliquant au tribunal que d'autres chatbots restaient disponibles dans les navigateurs et les applications, et que X et Grok figuraient en bonne place dans les classements de l'App Store.

OpenAI, dans sa réponse à l'action en justice, a accusé Musk de mener "une campagne de guerre juridique" contre OpenAI et ChatGPT. Musk poursuit séparément OpenAI et ses dirigeants devant un tribunal fédéral de Californie.

ChatGPT d'OpenAI est devenue l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire dans les mois qui ont suivi son lancement fin 2022.

L'entreprise xAI de Musk a acquis X en mars pour 33 milliards de dollars afin d'améliorer ses capacités de formation des chatbots. Musk a également intégré le chatbot Grok dans les véhicules fabriqués par sa société de véhicules électriques, Tesla TSLA.O .