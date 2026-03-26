Apple envisage d'ouvrir Siri aux services d'IA concurrents, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apple AAPL.O envisage d'ouvrir son assistant vocal Siri à des services d'intelligence artificielle concurrents au-delà de son partenariat actuel avec ChatGPT, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Cette initiative, qui devrait faire partie de la mise à jour iOS 27 d'Apple, permettrait aux applications d'intelligence artificielle tierces de s'intégrer directement à Siri, ce qui permettrait aux utilisateurs d'envoyer des requêtes à des services tels que Gemini d'Alphabet ou Claude d'Anthropic à partir de l'assistant, selon le rapport.

Apple n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Ce changement marque une évolution significative de la stratégie d'Apple en matière d'IA, qui cherche à rattraper son retard sur ses homologues de la Silicon Valley et à positionner l'iPhone comme une plateforme d'IA plus large. Siri, lancé il y a plus de dix ans, est au cœur de cet effort.

Selon Bloomberg News, Apple développe des outils permettant aux applications de chatbot installées via son App Store de fonctionner avec Siri et d'autres fonctionnalités de sa plateforme Apple Intelligence. Les utilisateurs pourront choisir le service d'intelligence artificielle qui traitera chaque demande.

Cette refonte pourrait également aider Apple à générer davantage de revenus en prélevant une part des abonnements vendus par des services d'IA tiers, selon le rapport.

Apple devrait présenter les nouvelles fonctionnalités logicielles en avant-première lors de sa Worldwide Developers Conference en juin, bien que les plans puissent encore changer.