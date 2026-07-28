Apple entend poursuivre dans le secteur du divertissement après l'arrivée du futur PDG

par Rollo Ross

John Ternus, futur président-directeur général (PDG) d'Apple AAPL.O et actuel responsable de l'ingénierie matériel, a déclaré qu'il s'engageait à poursuivre les projets de l'entreprise dans le secteur du divertissement lorsqu'il en prendra les rênes en septembre.

Le géant américain de la technologie a commencé à proposer des séries télévisées et des films originaux via l'application de streaming Apple TV+, rebaptisée "Apple TV", en 2019.

Il a connu le succès avec "CODA" - remake du film franco-belge "La famille Bélier" et lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2022, le blockbuster "F1", ou encore grâce à des productions récompensées aux Emmy Awards telles que "The Studio" et "Ted Lasso".

"Je pense qu'Apple TV bénéficie actuellement d'une formidable dynamique", a dit John Ternus à Reuters lors de la première de la quatrième saison de "Ted Lasso".

Ce dernier se tenait aux côtés de l'actuel PDG, Tim Cook, qui a dit transmettre son analyse sur le secteur du divertissement dans le cadre de la transition à la tête de l'entreprise.

Tim Cook a ajouté qu'Apple était ouvert à de futurs partenariats dans ce domaine, si la société estimait pouvoir apporter une expertise particulière, citant comme exemple l'accord conclu avec la Formule 1.

Pour le film "F1" avec Brad Pitt, Apple a conçu des caméras sur mesure afin de donner au public l'impression d’être à l'intérieur d'une voiture.

Les courses de F1 sont désormais diffusées en exclusivité sur Apple TV aux États-Unis et l'entreprise propose des classements, des mises à jour et d'autres contenus sur Apple News et d'autres applications.

"Nous ferons des choses où nous pouvons apporter quelque chose d'unique, où nous pouvons innover d'une manière que d'autres ne seraient peut-être pas en mesure de faire", a déclaré Tim Cook.

"J'ai le sentiment que c'est vraiment ce que nous faisons avec la F1. Nous sommes très enthousiastes quant à nos résultats dans ce domaine et aux chiffres d'audience que nous enregistrons. D'autres projets de ce type seraient donc envisageables", a-t-il ajouté.

(Reportage de Rollo Ross; Rédigé par Lisa Richwine; Version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)