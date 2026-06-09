Apple en recul après sa keynote, un accueil contrasté des analystes

Après avoir clôturé en repli de 1,9% lundi, Apple continue de perdre du terrain ce mardi en début de séance, cédant encore 2,7% vers 293 USD, au lendemain de la présentation (keynote) introductive de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, qui suscite aujourd'hui des réactions contrastées parmi les analystes : si Wedbush manifeste un certain enthousiasme, Jefferies et Needham se montrent plus mitigés.

Wedbush enthousiasmé par la keynote d'Apple...

Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 400 USD sur Apple, au lendemain d'une présentation ( keynote ) de la firme technologique dans le cadre de sa WWDC annuelle à Cupertino (Californie), un "événement impressionnant qui a tenu toutes ses promesses", selon lui.

"La société a présenté les dernières nouveautés concernant ses produits et logiciels, en se concentrant sur trois axes principaux : l'amélioration de la plateforme, le renforcement de la confiance et de la sécurité, et la mise à jour des fonctionnalités d'Apple Intelligence et de Siri", rappelle le broker.

Wedbush voit en effet dans cette WWDC "le début de la transformation profonde de la plateforme d'IA d'Apple pour les consommateurs", Tim Cook ayant enfin dévoilé une stratégie qui permettra de monétiser pleinement l'IA au sein de l'écosystème Apple après des années de promesses.

"Apple s'efforce ainsi de tenir ses promesses faites il y a deux ans avec une stratégie d'IA plus robuste et l'annonce de Siri AI qui, selon nous, révolutionnera l'interaction des 2,5 milliards d'utilisateurs d'iOS avec leurs appareils à l'ère de l'IA", juge l'intermédiaire financier.

...mais Jefferies et Needham se montrent plus mitigés

Si la présentation d'hier suscite l'enthousiasme de Wedbush, Jefferies et Needham se montrent plus mitigés, réaffirmant tous deux leurs recommandations neutres de "conserver" le titre, avec un objectif de cours d'un peu moins de 300 USD pour le premier.

Selon Jefferies, l'objectif de la firme à la pomme est notamment d'intégrer l'IA dans toutes les fonctionnalités traditionnelles et sur tous les appareils, et de remanier Siri "afin qu'elle soit plus intelligent en exploitant autant de données présentes sur l'appareil que possible".

"Mais le manque d'accès aux données populaires des applications tierces constitue un facteur limitant majeur pour l'intelligence de son IA. Nous considérons également la chaîne d'approvisionnement comme un nouveau défi majeur compte tenu de la forte demande des hyperscalers ", prévient-il.

"Bien que la majeure partie du discours d'ouverture de la WWDC ait porté sur l'IA, Apple n'a pas abordé la question de savoir comment l'IA pourrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires, les économies de coûts et/ou la croissance du BPA", pointe de son côté Needham.

"La question la plus importante concernant la valorisation de l'IA, selon nous, est la distinction entre la création de valeur par l'IA et la captation de valeur par l'IA. Apple n'a rien fait pour suggérer qu'elle puisse augmenter le prix de ses outils et capacités d'IA, ou réaliser des économies grâce à l'IA", poursuit-il.