Apple donne rendez-vous le 9 septembre pour son prochain iPhone

Apple organisera son prochain événement de lancement le 9 septembre, selon une annonce de Greg Joswiak sur X. Le groupe devrait y présenter sa nouvelle génération d'iPhone et pourrait également dévoiler son premier smartphone pliable, un modèle particulièrement attendu qui marquerait son entrée sur un nouveau segment du marché mobile.

Selon les analystes, un iPhone pliable pourrait contribuer à augmenter le prix de vente moyen des appareils Apple et soutenir les marges du groupe. Son lancement placerait également Apple en concurrence directe avec Samsung Electronics, qui domine actuellement le marché encore limité mais en croissance des smartphones pliables.

L'événement interviendra quelques jours après un changement majeur à la tête d'Apple. John Ternus doit prendre ses fonctions de directeur général le 1er septembre et fera ainsi ses débuts à la tête du groupe lors de cette présentation. Tim Cook deviendra pour sa part président exécutif d'Apple.