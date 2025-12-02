Apple doit faire face à des demandes de dommages-intérêts néerlandaises de plusieurs millions d'euros pour pratiques anticoncurrentielles après la décision de la plus haute juridiction de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les fondations estiment que les frais d'utilisation de l'App Store pour certaines applications sont excessifs

*

Audience sur le fond attendue devant un tribunal néerlandais d'ici le premier trimestre 2026

(Ajout d'une estimation des demandes de dommages-intérêts au paragraphe 3) par Foo Yun Chee et Inti Landauro

Apple AAPL.O peut être poursuivi devant un tribunal néerlandais pour des dommages-intérêts pour pratiques anticoncurrentielles, a déclaré mardi la plus haute juridiction européenne, soutenant deux fondations qui demandent potentiellement des centaines de millions d'euros en compensation pour les utilisateurs affectés par la conduite anticoncurrentielle présumée du fabricant de l'iPhone liée à son App Store.

L'affaire a été portée devant la Cour de justice de l'Union européenne, basée à Luxembourg (CJEU), après qu'un tribunal néerlandais a demandé des conseils sur les demandes de dommages et intérêts des fondations Right to Consumer Justice et App Stores Claims.

"Sur la base des informations disponibles, dans l'assignation, le préjudice subi par sept millions d'utilisateurs d'iPhone et sept millions d'utilisateurs d'iPad affectés a été estimé à environ 637 millions d'euros (y compris les intérêts légaux)", a déclaré l'avocat Rogier Meijer du cabinet Hausfeld, représentant App Stores Claims.

Il a déclaré qu'une audience sur le fond de l'affaire devrait avoir lieu devant un tribunal néerlandais vers la fin du premier trimestre 2026.

SELON LES FONDATIONS, LES FRAIS FACTURÉS PAR APPLE POUR CERTAINES APPLICATIONS SONT EXCESSIFS

Les fondations affirment que les frais facturés par Apple pour les applications tierces sur l'App Store sont excessifs, qu'ils nuisent aux utilisateurs et qu'ils correspondent à un abus illégal de position dominante. Les développeurs d'applications utilisant le système de paiement in-app d'Apple doivent s'acquitter de commissions pouvant aller jusqu'à 30 %.

Apple a déclaré qu'un tribunal néerlandais n'était pas compétent car le fait dommageable allégué ne s'est pas produit aux Pays-Bas.

La CJUE a rejeté ses arguments, affirmant que l'App Store en question est conçu spécifiquement pour le marché néerlandais et utilise le néerlandais pour proposer des applications à la vente aux utilisateurs qui ont un identifiant Apple associé aux Pays-Bas, quel que soit leur lieu de résidence.

"Le dommage prétendument subi lorsque des achats sont effectués dans cet espace virtuel peut donc se produire sur ce territoire, indépendamment du lieu où les utilisateurs concernés étaient situés au moment de l'achat", ont déclaré les juges.

"Le tribunal néerlandais est donc compétent sur le plan international et territorial.

Apple a refusé de commenter la décision du tribunal de l'UE.

L'affaire est la suivante: C-34/24 Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims.