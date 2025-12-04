Japon-La BoJ devrait relever ses taux en décembre, disent sources

Le drapeau national japonais hissé au sommet du bâtiment du siège de la Banque du Japon

La Banque du Japon (BoJ) devrait relever ses taux d'intérêt lors de sa réunion de décembre et le gouvernement devrait tolérer une telle décision, ont déclaré trois sources gouvernementales au fait des délibérations.

La banque centrale japonaise semble prête à procéder à un relèvement de son taux directeur de 0,5% à 0,75%, comme l'a laissé entendre le gouverneur Kazuo Ueda dans un discours prononcé lundi, ont déclaré les sources.

Il s'agirait de la première hausse des coûts d'emprunt de la BoJ depuis janvier.

"Si la BoJ veut relever ses taux ce mois-ci, qu'elle prenne sa propre décision. C'est la position du gouvernement", a déclaré l'une des sources, ajoutant qu'elle était presque certaine que la banque procéderait à une hausse ce mois-ci.

L'administration de la Première ministre Sanae Takaichi, partisane d'une politique budgétaire et monétaire expansive, serait prête à tolérer cette hausse en décembre, a dit une autre source.

Les sources ont parlé sous le couvert de l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à s'exprimer publiquement.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) évolue jeudi à son plus haut niveau depuis 18 ans, à 1,934%, après la publication de cette information.

Kazuo Ueda a déclaré lundi que la BoJ examinerait les "avantages et les inconvénients" d'une augmentation des taux ce mois-ci, signalant ainsi une forte probabilité d'une augmentation lors de la réunion des 18 et 19 décembre.

Ces remarques ont conduit le marché à estimer à environ 80% la probabilité d'une hausse des taux en décembre, bien que certains acteurs du marché se soient concentrés sur la façon dont l'administration de Sanae Takaichi pourrait réagir à une telle mesure.

Interrogée sur les commentaires de Kazuo Ueda, la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré mardi qu'elle ne voyait aucune divergence entre le gouvernement et la banque centrale dans leur évaluation de l'économie.

L'attention du marché se porte également sur le message de la banque centrale concernant l'ampleur du relèvement des taux d'intérêt, un sujet sur lequel Kazuo Ueda reste toutefois ambigu.

Jeudi, le gouverneur a déclaré devant le Parlement qu'il n'était pas certain de savoir jusqu'où la BoJ devrait relever ses taux en raison de la difficulté d'estimer le taux d'intérêt neutre du pays, c'est-à-dire le niveau qui ne stimule ni ne ralentit la croissance économique.

