Apple devrait dévoiler ses premiers ordinateurs portables à écran tactile au milieu d'une vague de lancements de produits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O devrait dévoiler mercredi ses premiers MacBook à écran tactile, mettant ainsi fin à une aversion de longue date pour cette technologie, alors que la société clôt une vague de lancements de produits à l'approche de la cruciale période des fêtes de fin d'année.

Apple organise un événement à Los Angeles après avoir lancé en septembre, à son siège de la Silicon Valley, un iPhone pliable, le Duo, puis, plus tôt ce mois-ci à New York, un hub domotique . Alors que ces produits permettront à Apple de tester de nouveaux marchés, l’événement de Los Angeles pourrait raviver une vieille question: Apple devrait-il intégrer les écrans tactiles, qu’il a popularisés sur les iPhone et les iPad, dans sa gamme de produits la plus ancienne?

Les dirigeants d’Apple ont longtemps résisté à cette idée: Steve Jobs avait déclaré en 2010 que les écrans tactiles sur les ordinateurs portables étaient “ergonomiquement catastrophiques”, et le directeur général de l’époque, Tim Cook, avait affirmé en 2012 que de tels appareils plairaient autant aux utilisateurs que la fusion d’un grille-pain et d’un réfrigérateur. Avant de devenir l’actuel directeur général d’Apple, John Ternus avait fait valoir qu’Apple fabriquait déjà un ordinateur à écran tactile avec sa gamme d’iPad.

Mais les écrans tactiles sont largement répandus depuis plus d’une décennie sur les appareils Windows, et alors que l’iPhone s’apprête à fêter ses vingt ans, une nouvelle génération d’acheteurs s’attend à ce que les écrans réagissent au toucher.

“Je pense qu’ils ont toujours eu tort de s’opposer au tactile, et c’est la réalité qui finit par s’imposer”, a déclaré Anshel Sag, analyste chez Moor Insights & Strategy. “Certaines choses sont tout simplement inévitables.”

Une question clé pour Apple est de savoir comment les clients vont réagir. La société a enregistré une hausse des ventes de Mac, mais cette croissance provient en grande partie des passionnés de technologie et des entreprises qui achètent ces machines pour effectuer des tâches d’IA directement sur l’appareil.

Alors qu’Apple a annoncé cette semaine une version améliorée du modèle de base de son MacBook Pro, équipée d’une nouvelle puce M6, Bloomberg News a rapporté que la société prévoyait de commercialiser des modèles à écran tactile dotés de ses puces M5 Pro et M5 Max existantes, déjà présentes dans les MacBook Pro actuels, ce qui signifie que les nouvelles machines ne bénéficieraient pas d’un gain de performances significatif par rapport aux modèles existants.

“La seule chose que les gens veulent, c’est plus de mémoire et de meilleurs processeurs pour les modèles locaux!”, a écrit sur X Jason Calacanis, éminent commentateur technologique et animateur du podcast All-In.