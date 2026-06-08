Apple dévoile un nouveau Siri basé sur l'IA lors de sa conférence annuelle WWDC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'IA de Siri et la disponibilité des produits, des détails sur les mises à jour d'Apple Intelligence pour Safari, ainsi que des commentaires de dirigeants, aux paragraphes 1-2, 6-12 et 20)

* Apple subit des pressions pour rattraper les avancées de ses concurrents en matière d'IA tout en préservant la confiance et la vie privée des utilisateurs

* L'IA de Siri ne sera pas disponible dans un premier temps sur iOS et iPadOS dans l'UE; elle ne sera pas disponible en Chine

par Stephen Nellis et Kenrick Cai

Apple AAPL.O a dévoilé lundi une série de mises à jour de l'IA pour Siri, notamment une meilleure reconnaissance vocale et une application autonome, lançant ainsi une refonte très attendue de son assistant IA que le fabricant d'iPhone s'efforce d'améliorer depuis deux ans.

Apple a annoncé cette refonte, baptisée « Siri AI », lors de sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference, qui s’est tenue à son siège de Cupertino, en Californie. Siri AI est capable d’analyser ce qui s’affiche à l’écran de l’appareil et dispose de ce qu’Apple appelle une « vaste connaissance du monde », qui lui permet de se connecter à Internet pour obtenir davantage d’informations, a déclaré Apple.

Les utilisateurs pourront également revenir sur une conversation Siri antérieure, et l'assistant sera capable de retrouver des informations telles que l'adresse d'un ami envoyée dans un message, même si ces informations n'ont pas été officiellement enregistrées, ont déclaré les dirigeants d'Apple.

« Une IA véritablement utile doit être centrée sur vous et vos besoins », a déclaré Craig Federighi, responsable des logiciels chez Apple.

« Cela signifie intégrer l’IA en profondeur dans les produits que vous utilisez au quotidien, l’ancrer dans votre contexte personnel et les applications sur lesquelles vous comptez, et la concevoir en respectant la confidentialité à chaque étape. Telle est notre vision pour Apple Intelligence. »

LE RETARD D'APPLE DANS LA COURSE À L'IA

La refonte de Siri par Apple a été au cœur de la conférence des développeurs de cette année, après que la promesse initiale de la société de réorganiser Siri en 2024 a été suivie de multiples retards, laissant l'entreprise à la traîne dans la course à l'IA.

Apple cherche à combler son retard sur des rivaux tels que Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O d’Alphabet, qui ont agi plus rapidement pour intégrer l’IA « agentique » — un logiciel capable d’effectuer des tâches complexes — dans l’informatique quotidienne.

Alors que les chatbots IA ChatGPT d’OpenAI, Claude d’Anthropic et Gemini de Google connaissent un succès grandissant auprès des consommateurs, Siri d’Apple — qui est devenu le premier assistant vocal grand public après son lancement en 2011 — est en perte de vitesse.

Apple a annoncé lundi que l'IA Siri s'accompagnait d'une nouvelle expérience vocale permettant à l'assistant de paraître « beaucoup plus expressif » et plus conversationnel. Apple a précisé que l'IA Siri serait également disponible sur ses iPad et qu'elle travaillait encore à l'adaptation de l'assistant pour ses montres connectées.

Apple a précisé que l'IA de Siri ne serait pas disponible « dans un premier temps » dans l'Union européenne sur les iPhone ou les iPad, et qu'elle ne serait pas disponible du tout en Chine, la société devant encore régler des questions réglementaires.

Apple a déclaré que les images et les recherches effectuées avec la nouvelle IA Siri seraient enregistrées dans une nouvelle application autonome disponible sur les iPhone, les iPad et les Mac, synchronisée avec la technologie de cloud computing privé d'Apple.

La société commencera à proposer la version améliorée de Siri en anglais, a-t-elle précisé, ajoutant que d'autres langues seraient ajoutées « rapidement ». Apple n'a pas communiqué de calendrier plus détaillé.

Le nouveau système d'exploitation iOS 27 d'Apple sera compatible avec les modèles d'iPhone 11, a déclaré la société, ajoutant que la prochaine version de son MacOS s'appellera « Golden Gate ».

NOUVELLES MISES À JOUR CONCERNANT LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

Apple a également annoncé lundi plusieurs mises à jour de ses fonctionnalités de sécurité pour les enfants.

Les nouveaux contrôles parentaux permettront, par défaut, aux enfants d'accéder uniquement aux applications autorisées par leurs parents, a déclaré la société. Apple a également indiqué qu'elle introduisait une nouvelle fonctionnalité « demander l'autorisation de naviguer » qui obligera les enfants à demander la permission pour chaque nouveau site web qu'ils visitent.

Apple a déclaré qu'elle ajoutait également de nouvelles fonctionnalités pour flouter, par défaut, les images violentes dans les applications de messagerie et alerter les parents, s'appuyant sur des outils antérieurs qui prenaient déjà de telles mesures pour les images contenant de la nudité.

La société a déclaré qu'elle collaborait avec l'Académie américaine de pédiatrie pour créer un guide destiné aux parents afin de les aider à instaurer des habitudes numériques saines pour leurs enfants.

LE DÉFI DE L'IA POUR APPLE

Apple a longtemps exercé un contrôle strict sur ses logiciels et les données de ses utilisateurs, et a adopté une approche prudente vis-à-vis de l'IA, s'appuyant en partie sur des partenariats, notamment avec les modèles Gemini de Google, pour développer de nouvelles fonctionnalités. Cette prudence contraste avec celle de ses concurrents, qui misent sur des agents IA susceptibles de remplacer à terme les applications traditionnelles et de redéfinir la manière dont les utilisateurs se servent de leurs appareils. Des rivaux tels que Microsoft ont laissé entrevoir une future où des « agents » IA supplanteraient les systèmes d’exploitation et les applications traditionnels, tandis que Nvidia NVDA.O collabore avec des fabricants d’ordinateurs pour proposer des ordinateurs portables qui viseraient directement les MacBook haut de gamme d’Apple .

« L’IA est une technologie incroyablement puissante qui a le potentiel de transformer profondément la société et, si elle est utilisée à bon escient, d’apporter des avantages significatifs à tous. Pourtant, certains semblent foncer tête baissée, poursuivant l’IA pour l’IA, sans se soucier clairement des personnes », a déclaré Federighi.

LE CHANGEMENT DE CAP D'APPLE EN MATIÈRE DE DÉPENSES L’approche plus prudente d’Apple a toutefois permis à l’entreprise d’éviter jusqu’à présent les dépenses colossales en centres de données observées chez ses concurrents. Mais elle pourrait désormais changer de cap, le directeur financier Kevan Parekh ayant déclaré lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats d’Apple que l’entreprise mettrait fin à son objectif de longue date consistant à redistribuer ses liquidités excédentaires directement aux actionnaires, laissant entrevoir une marge pour des investissements plus importants.

Mais dans sa course à l'IA, Apple dispose d'un atout que peu de ses concurrents possèdent: des puces puissantes intégrées à bon nombre de ses téléphones et ordinateurs portables, capables d'exécuter gratuitement des agents d'IA, car les consommateurs ont déjà payé pour cette puissance de calcul lors de l'achat de leurs appareils. Apple dispose également d'une mine considérable de données personnelles stockées sur les iPhones.