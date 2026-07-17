Apple détrône Nvidia au rang d'entreprise la plus valorisée au monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
17 juillet - ** Apple AAPL.O a dépassé Nvidia
NVDA.O pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, avec une capitalisation boursière d'environ 4 880 milliards de dollars contre 4 860 milliards pour NVDA, après que le fabricant de puces a reculé de 3,5 %
** Le titre du fabricant de l'iPhone s'échangeait en légère hausse à 334,46 dollars en début de séance
** Ce rebond marque le premier retour d'Apple à la première place depuis avril de l'année dernière
** Plus tôt vendredi, HSBC a relevé sa recommandation sur Apple de "neutre" à "acheter"; l'établissement a également relevé son objectif de cours de 260 à 366 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 10 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** Depuis la dernière clôture, l'action AAPL affiche une hausse de 22,58 % depuis le début de l'année
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