Apple dépasse les attentes grâce à la forte demande pour les iPhone et les Mac

Apple a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par des ventes record d'iPhone et une forte progression de la gamme Mac. Le groupe bénéficie d'un cycle de produits favorable malgré des contraintes persistantes sur sa chaîne d'approvisionnement. Pour autant, le cours de l'action recule de près de 4% dans les échanges prolongés, les revenus des services étant inférieurs aux prévisions.

Au troisième trimestre de son exercice fiscal, Apple a enregistré un chiffre d'affaires de 109,42 milliards de dollars, en hausse de 16,4%, au-dessus des attentes du marché. Le bénéfice par action a atteint 2,02 dollars, dont 11 cents liés à des remboursements de droits de douane, mais il reste supérieur au consensus même hors cet effet. Les ventes d'iPhone ont progressé de 21,7%, à un niveau record de 54,25 milliards de dollars pour un troisième trimestre, tandis que les revenus des Mac ont bondi de 28,7%, à 10,35 milliards de dollars, largement au-dessus des prévisions des analystes.

Tim Cook, pour sa dernière présentation des résultats avant le passage de flambeau à John Ternus, a indiqué que la principale contrainte concernait les capacités de production des puces Apple Silicon, qui ont particulièrement affecté la gamme Mac malgré une demande très soutenue. Le dirigeant a attribué ces performances à un cycle de produits meilleur qu'attendu, dans un contexte où les consommateurs et les développeurs adoptent davantage les Mac pour exécuter localement des applications d'intelligence artificielle. Apple continue toutefois de faire face à des tensions sur sa chaîne d'approvisionnement, alimentées par la forte demande mondiale en composants destinés aux infrastructures d'IA.

La marge brute a atteint 50,1%, ou 48,1% hors remboursements de droits de douane, un niveau supérieur aux attentes. Les ventes d'iPad ont en revanche reculé de 5,9%, à 6,19 milliards de dollars, tandis que les revenus des services ont progressé de 12,1%, à 30,74 milliards, restant légèrement sous le consensus. Les ventes de produits portables ont augmenté de 6,5% et le groupe a enregistré une croissance dans toutes les régions, avec un bond de 22,4% du chiffre d'affaires en Chine.