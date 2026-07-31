Apple déçoit avec des prévisions plombées par les difficultés de sa chaîne d'approvisionnement

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* Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires d'Apple pour le trimestre de septembre sont inférieures aux objectifs de Wall Street

* Tim Cook cite les goulots d'étranglement liés à la fabrication de puces de pointe comme principale contrainte d'approvisionnement

* Les ventes d'iPhone ont bondi de 21,7 % au cours du trimestre de juin pour atteindre 54,25 milliards de dollars, dépassant l'estimation de 53,86 milliards de dollars, selon les données de LSEG

* Les ventes de Mac ont augmenté de 28,7 % pour atteindre 10,35 milliards de dollars, dépassant les 8,74 milliards de dollars estimés, selon les données de LSEG

(Ajout des commentaires du directeur financier sur la tarification de l'IA et la pression sur les jeux mobiles dans les trois derniers paragraphes) par Stephen Nellis et Juby Babu

Apple AAPL.O a prévu que les ventes du trimestre en cours, qui s’achève en septembre, progresseraient plus lentement que ne l’espérait Wall Street, le fabricant d’iPhone ayant du mal à se procurer les composants nécessaires à la livraison de ses produits; l’action a chuté de 5,5 % dans les échanges après clôture. Apple et le secteur technologique en général ont eu du mal à répondre à la demande de nouveaux produits, en particulier ceux équipés de processeurs et de mémoires haut de gamme, et les dirigeants ont attribué ces prévisions en baisse à des problèmes d’approvisionnement, et non à une baisse de la demande.

« Nous constatons actuellement des contraintes très importantes (d’approvisionnement), avec une flexibilité limitée de la chaîne d’approvisionnement pour y remédier », a déclaré le directeur général Tim Cook lors de la conférence téléphonique, ajoutant qu’Apple « évaluait toutes les options » pour trouver d’autres fournisseurs de puces mémoire.

Le directeur financier, Kevan Parekh, a indiqué aux analystes lors d’une conférence téléphonique qu’Apple prévoyait une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 9 % et 11 % pour le trimestre par rapport à l’année précédente. Ce chiffre est inférieur à la hausse de 12 % prévue par Wall Street, selon les données de LSEG. Il a prévu que le chiffre d’affaires de l’iPhone progresserait à un taux se situant au milieu de la fourchette des « teens », contre un objectif de 17,6 % fixé par Wall Street, et que les marges brutes se situeraient entre 47 % et 48 %.

Dans un entretien accordé à Reuters, Tim Cook a expliqué que la principale contrainte d’approvisionnement au cours du troisième trimestre fiscal qui vient de s’achever était une pénurie sectorielle de technologies de pointe utilisées pour la fabrication des puces « Apple Silicon » qui constituent le cœur de ses appareils. Cela a été particulièrement vrai pour la gamme Mac, dont les ventes ont progressé de 29 % grâce au succès du MacBook Neo d’entrée de gamme et du MacBook Pro haut de gamme, malgré des hausses de prix.

« Si l’on examine les causes profondes de cette situation, on constate que nous connaissons un cycle de produits incroyablement solide, dépassant nos attentes, et que la chaîne d’approvisionnement (en puces de pointe) manque fondamentalement de flexibilité pour répondre à ces niveaux élevés de demande », a déclaré Tim Cook à Reuters. RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX PRÉVISIONS AU TROISIÈME TRIMESTRE Les attentes sont élevées pour Apple, qui a récemment reconquis le titre d’entreprise la plus valorisée au monde , reprenant la première place au leader des puces d’IA, Nvidia

NVDA.O . Son action a progressé de plus de 22 % cette année. Jeudi matin, la société a publié des résultats largement supérieurs aux attentes du marché, mais la relative faiblesse des ventes de services a inquiété certains investisseurs, qui se demandaient également si cette demande exceptionnelle se maintiendrait en cas de hausse des prix de l’iPhone par Apple. Apple a indiqué que son chiffre d’affaires pour son troisième trimestre fiscal, clos le 27 juin, avait progressé de 16,4 % pour atteindre 109,42 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 15,5 %, selon les données de LSEG. Les clients se sont rués sur les iPhone et les MacBook alors que les prix augmentaient dans l’ensemble du secteur de l’électronique grand public.

Le bénéfice par action du troisième trimestre s’est établi à 2,02 dollars, dont 11 cents provenaient de remboursements de droits de douane accordés par le gouvernement américain. Même en excluant ces remboursements, le bénéfice a tout de même dépassé les estimations de Wall Street, qui tablaient sur 1,89 dollar par action.

Ces résultats ont été portés par une hausse de 21,7 % des ventes d’iPhone, qui ont atteint 54,25 milliards de dollars, dépassant les estimations de 53,86 milliards de dollars. Il s’agit des meilleures ventes d’iPhone jamais enregistrées par Apple pour un troisième trimestre, période durant laquelle les ventes de téléphones commencent généralement à ralentir, les clients attendant les modèles d’automne.

Cette année, les clients se sont précipités pour acheter des iPhone après qu’une pénurie mondiale de puces mémoire a poussé Apple à augmenter les prix des Mac et des iPad. Apple a jusqu’à présent épargné son produit phare, mais les analystes de Wall Street s’attendent de plus en plus à une hausse du prix de l’iPhone lors de l’événement de lancement prévu en septembre.

Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research, a déclaré que les investisseurs pourraient craindre que ce trimestre ne reflète qu’un engouement passager qui ne se maintiendra pas. « Je pense qu’il est possible que les consommateurs continuent d’acheter les modèles actuels en raison des hausses de prix », a-t-il déclaré. « La grande question est de savoir ce qu’il adviendra des Mac ce trimestre, lorsque les nouveaux prix seront pleinement appliqués. »

Les marges brutes, dont Apple avait prévenu qu’elles seraient sous pression en raison des coûts de la mémoire, se sont établies à 50,1 %. Les remboursements de droits de douane ont contribué à hauteur de deux points; hors ces remboursements, les marges s’élevaient à 48,1 %, soit près du point médian des prévisions et au-dessus des estimations de 47,92 %.

Les ventes de Mac ont progressé de 28,7 % pour atteindre 10,35 milliards de dollars, dépassant les estimations de 8,74 milliards de dollars. Les ventes d’iPad ont reculé de 5,9 % à 6,19 milliards de dollars, en deçà des attentes de 6,92 milliards de dollars, ce que Tim Cook a attribué à une « comparaison difficile » avec le lancement, l’année dernière, de l’iPad A16 d’entrée de gamme.

Le chiffre d’affaires en Chine continentale a progressé de 22,4 % pour atteindre 18,82 milliards de dollars, mais n’a pas atteint l’objectif de 19,67 milliards de dollars fixé par six analystes interrogés par Visible Alpha.

DES SERVICES SOUS PRESSION

Deuxième source de chiffre d’affaires d’Apple, son activité de services a progressé de 12,1 % pour atteindre 30,74 milliards de dollars, manquant ainsi les estimations de 31,22 milliards de dollars.

Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson, a déclaré que la croissance des services ralentissait. « Les investisseurs craignent que, si les services ralentissent alors que l’iPhone affiche une croissance supérieure à 20 %, ce ralentissement ne s’accentue encore davantage lorsque les ventes d’iPhone reviendront à la normale », a-t-il déclaré. M. Parekh a indiqué que le chiffre d’affaires de l’App Store provenant des jeux mobiles était sous pression. L’Union européenne a exigé d’Apple qu’elle ouvre les iPhone à d’autres boutiques d’applications, et un litige aux États-Unis avec Epic Games, l’éditeur de « Fortnite », permet désormais aux utilisateurs de payer en dehors du système de paiement intégré d’Apple. « Nous avons effectivement rencontré des difficultés dans le secteur des jeux mobiles, et il ne faut pas oublier que nous avons également apporté des modifications au modèle économique de l’App Store dans certains pays », a déclaré M. Parekh, ajoutant que la décision américaine concernant les liens externes d’Epic Games continuait de peser. Avec l’aide de Google (filiale d’Alphabet) GOOGL.O , Apple a dévoilé en début d’année une version remaniée de Siri dotée de nouvelles fonctionnalités d’IA. Tim Cook a indiqué que les gros utilisateurs pourraient payer un supplément: « Nous proposerons des possibilités de mise à niveau sur iCloud Plus, où les utilisateurs pourront acheter des forfaits supplémentaires », a-t-il déclaré.