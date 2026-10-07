Apple construit la maison connectée, LG en fabrique les briques

Apple veut reprendre la main sur la maison connectée, mais ne compte pas tout fabriquer elle-même. Pour étoffer son écosystème, le groupe s'appuie sur LG, qui produira et commercialisera sous sa propre marque une série d'accessoires développés avec Apple, selon Bloomberg. Une vieille recette au service d'une nouvelle offensive.

Apple repartirait à la conquête de la maison connectée, révèle Bloomberg. Pour étoffer son offre domotique, le groupe américain s'associe avec LG Electronics et lui confie une partie du matériel périphérique. Apple se concentre sur ce qui structure son écosystème, tandis que son partenaire sud-coréen prend en charge la fabrication et le support des accessoires.

Les premiers éléments de cette offensive seront dévoilés dès le 13 octobre avec les nouveaux appareils Apple, tandis que les produits développés avec LG devront patienter encore quelques mois avant d'arriver chez les consommateurs. Sonnette, thermostat, serrure, caméras intérieures et extérieures, caméra avec projecteur, capteurs de température... Tous ces appareils ont vocation à graviter autour du nouvel écosystème smart home d'Apple, aux côtés notamment de son nouveau hub domestique, d'un HomePod mini modernisé et d'un nouveau boîtier Apple TV.

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures

Cette stratégie n'est pas nouvelle pour Apple. Le groupe a déjà collaboré avec des partenaires comme Foxconn ou Logitech pour développer et produire certains appareils et accessoires. Mais avec LG, le partage des rôles va plus loin. Apple participe au développement, influence le design, les fonctionnalités et l'ingénierie, mais c'est LG qui fabrique, assure le support et appose sa marque.

Le rapprochement avec LG est d'autant plus naturel que les deux groupes ont une histoire commune qui ne date pas d'hier. LG Display fournit notamment des écrans pour plusieurs produits Apple, et les deux entreprises ont déjà collaboré autour de moniteurs destinés aux Mac.

Un accord gagnant-gagnant ?

Les intérêts sont bien partagés. Apple peut considérablement élargir son catalogue domotique sans assumer seule les coûts, l'industrialisation, les certifications et le support qu'impliquerait une gamme aussi vaste. Le groupe conserve en revanche la maîtrise des éléments stratégiques : le design, l'intégration logicielle et l'expérience utilisateur. Cette offensive lui permet surtout de donner un nouvel élan à HomeKit, sa plateforme domotique lancée en 2014. LG apporte de son côté son savoir-faire dans le hardware, la production industrielle, les certifications et le support.