Apple cède à la pression avant ses résultats trimestriels

(Zonebourse.com) - Apple s'inscrit en léger repli vendredi à la Bourse de New York à quelques jours de la parution de ses résultats trimestriels et sur fond d'inquiétudes concernant la santé du secteur technologique dans son ensemble.

En fin de matinée, l'action cède 0,2% à 348,2 USD, faisant cependant mieux que le Nasdaq qui lâche près de 2,2%.

Dans une note publiée ce matin, les analystes de Bank of America préviennent que les attentes du marché sont bien trop optimistes sur le court terme, ce qui expose l'action à un risque de déception lors de la publication des comptes de son quatrième trimestre fiscal, prévue lundi soir.

BofA estime que le consensus modélise des marges bénéficiaires trop élevées à la fois pour les trimestres clos en décembre, mars et juin au vu du récent mouvement de hausse des coûts de fabrication et des prix de certains composants (mémoires et semi-conducteurs).

La banque juge par ailleurs que les prévisions établies par les professionnels pour le trimestre des fêtes, qui se clôturera fin septembre, sont excessives par rapport à ce que le fabricant de l'iPhone sera réellement en mesure de délivrer.

Des prévisions qui pourraient décevoir

Si Apple pourrait de son point de vue dévoiler des performances trimestrielles meilleures que prévu lundi soir, la firme redoute que ses perspectives s'avèrent plus prudentes que prévu pour le trimestre clé de fin d'année, faisant planer le risque de prises de bénéfices.

BofA réduit en conséquence ses prévisions de résultats, tout en renouvelant sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 370 USD sur la valeur.

Par ailleurs, les équipes d'UBS expliquent, elles, s'inquiéter des risques pesant sur la demande pour l'iPhone "Duo", et plus particulièrement des signalements de problèmes au niveau de l'écran qui constituent selon elles un point d'inquiétude pour l'adoption de ce modèle pliable.

L'établissement helvétique pointe par ailleurs des délais d'attente encore excessivement longs, qui restent très élevés à environ 89 jours (près de 3 mois), un élément qui pourrait être de nature à décourager certains acheteurs.

UBS maintient son opinion neutre sur Apple, assortie d'un objectif de cours de 296 USD.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.