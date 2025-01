Apple: BPA accru de 10% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Apple a dévoilé jeudi soir un BPA en hausse de 10% à 2,40 dollars au titre de son premier trimestre 2024-25, légèrement supérieur au consensus, pour des revenus en croissance de 4% à 124,3 milliards, soit le BPA et les revenus les plus élevés de son histoire.



Le concepteur de l'iPhone, de l'iPad et du Mac revendique en particulier un record historique pour ses revenus de services, en croissance de près de 14% à plus de 26,3 milliards de dollars, représentant donc plus de 21% de ses revenus totaux.



'Nous avons offert à nos clients notre meilleure gamme de produits et de services pendant la période des fêtes et ouvrons de nouvelles possibilités à nos utilisateurs grâce à Apple Intelligence', souligne Tim Cook, le CEO de la firme technologique.



'Notre base installée d'appareils actifs a atteint un nouveau record historique dans tous les produits et segments géographiques', met en avant le CFO Kevan Parekh, qui pointe aussi une distribution de plus de 30 milliards de dollars aux actionnaires.





