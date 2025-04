Apple: BofA juge la production d'iPhone aux USA 'difficile' information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - La fabrication d'iPhone aux Etats-Unis est 'techniquement possible', mais pourrait s'avérer compliquée d'un point de vue logistique, estiment les analystes de Bank of America dans une note diffusée mercredi.



En réponse à certaines questions posées par ses clients, la banque d'affaires juge que la firme à la pomme serait parfaitement à même de trouver la main d'oeuvre nécessaire à la production d'iPhone sur le marché américain.



Au vu de l'ampleur d'un tel projet, qui pourrait s'échelonner sur plusieurs années, Apple n'a cependant d'autre choix que de continuer à assembler ses appareils en Chine et de les importer aux Etats-Unis, explique BofA.



Selon ses calculs, le coût d'un iPhone fabriqué aux Etats-Unis pourrait en effet augmenter de 25% rien qu'en raison des surcoûts salariaux, un renchérissement qui pourrait passer à plus de 90% en tenant compte de l'importation des composants soumis aux nouveaux droits de douane 'réciproques'.



D'après BofA, il est cependant probable qu'Apple continue de diversifier son empreinte industrielle afin de faire face à l'envolée des surtaxes douanières, notamment en renforçant sa présence dans des pays tels que l'Inde et en ayant recours à des robots et des technologies d'automatisation afin de réduire les coûts du travail.



La banque new-yorkaise affiche toujours une recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 250 dollars sur le titre.





