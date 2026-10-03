Apple annonce qu'elle signalera les demandes d'accès aux données des Mac émanant de l'IA, après que “Muse” de Meta a suscité des plaintes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Apple AAPL.O a annoncé vendredi son intention de modifier son système d’exploitation Mac afin de signaler plus clairement lorsque des agents d'IA demandent à accéder à l’ensemble des données stockées sur les Mac.

Certains utilisateurs ont critiqué “Muse” de Meta META.O , un agent IA capable d’effectuer des tâches complexes telles que la résiliation d’abonnements inutilisés ou la négociation de meilleurs prix. Ces personnes ont affirmé que l’agent avait accédé à des messages qu’elles considéraient comme privés.

Sur les iPhone et iPad d’Apple, aucune application ne peut, par défaut, accéder aux données d’une autre application, grâce à une technique appelée “sandboxing”. Mais les Mac d’Apple sont plus flexibles, avec une option “Accès complet au disque” qui permet à des applications telles que les services de sauvegarde dans le cloud d’accéder à toutes les données d’un ordinateur, avec l’autorisation de l’utilisateur.

Vendredi, Apple a déclaré que certains développeurs utilisaient la fonctionnalité “Accès complet au disque” d’une manière susceptible de mettre les utilisateurs en danger.

“À l’avenir, nous mettrons en place des contrôles supplémentaires pour garantir que les utilisateurs qui souhaitent véritablement accorder à une application ce niveau d’accès exceptionnel ne puissent le faire qu’au moyen d’une action très explicite de leur part”, a écrit Apple dans un article publié sur .

“À mesure que les agents IA deviennent de plus en plus performants et autonomes, les risques associés à ce niveau d’accès vont considérablement augmenter. Nous nous engageons à faire en sorte que les utilisateurs comprennent clairement ces risques avant d’accorder un tel accès, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs propres données et leur vie privée.”

Cette initiative d’Apple fait suite aux accusations portées par Jason Aten, chroniqueur technologique du magazine Inc, à l’encontre de l’application Muse de Meta , qu’il a accusée de lire ses messages privés sur son Mac. Il a précisé qu’il n’avait pas activé l’accès complet au disque.

Andy Stone, porte-parole de Meta, a réfuté ces allégations la semaine dernière, affirmant que l’accès de Muse à l’application Messages d’Apple était strictement facultatif.

“Il faut activer à la fois l’accès complet au disque et le connecteur Messages pour que Muse puisse lire le contenu de vos messages”, a écrit Stone sur la plateforme de réseaux sociaux X . “L’application ne peut pas lire vos messages si vous ne le faites pas. Et cette autorisation peut être révoquée à tout moment.”

Apple n’a pas souhaité faire d’autres commentaires que ceux figurant dans son message. Meta n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.