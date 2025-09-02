 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Apollo prévoit de lancer un véhicule d'investissement dans le sport d'une valeur de 5 milliards de dollars, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 06:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apollo Global Management APO.N , basé à New York, prévoit de lancer un véhicule d'investissement dans le sport d'une valeur de 5 milliards de dollars, dans le but de renforcer son exposition à un secteur qui attire de plus en plus de financements de la part des plus grands groupes de capital-investissement du monde, a rapporté le Financial Times, mardi.

Sport

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
136,250 USD NYSE -0,10%
