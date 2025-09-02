Apollo prévoit de lancer un véhicule d'investissement dans le sport d'une valeur de 5 milliards de dollars, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Apollo Global Management APO.N , basé à New York, prévoit de lancer un véhicule d'investissement dans le sport d'une valeur de 5 milliards de dollars, dans le but de renforcer son exposition à un secteur qui attire de plus en plus de financements de la part des plus grands groupes de capital-investissement du monde, a rapporté le Financial Times, mardi.