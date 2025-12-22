 Aller au contenu principal
OM : Attention au bug de l’an 2026 !
information fournie par So Foot 22/12/2025 à 04:49

L’OM a parfaitement achevé son année 2025 en signant un large succès en 32es de finale face à Bourg-en-Bresse (0-6). Troisièmes de Ligue 1 et toujours en course pour la qualification en barrage de la Ligue des champions, les Marseillais devront toutefois ne pas répéter les erreurs du passé en 2026 pour ne rien regretter.

Plus de quatre mois se sont écoulés entre sa défaite inaugurale au Roazhon Park (1-0) lors de la reprise de la Ligue 1 et ce 32 e de finale de Coupe de France face à Bourg-en-Bresse (0-6). Quatre mois où l’OM a été capable du pire, mais surtout du meilleur au moment d’attaquer la trêve hivernale. Troisième de Ligue 1, 16 e en Ligue des champions et plus que jamais dans la course aux barrages, le club olympien a également su se qualifier pour le tour suivant de Coupe de France, ce dimanche, face à une formation de National logiquement dépassée. Pour autant, malgré des résultats comptables satisfaisants et en phase avec les objectifs donnés par le board olympien en début de saison, cet OM sauce Roberto De Zerbi reste perfectible.

Le Vélodrome, moteur olympien

Côté pile : le stade. « C’est toujours mieux pour nous de jouer au Vélodrome qu’à l’extérieur » , confiait le coach italien avant la réception de Monaco mi-décembre. Si, longtemps, le Vélodrome a pu parfois être un frein aux succès olympiens, la dynamique s’est nettement inversée ces dernières années, au point que Leonardo Balerdi et ses coéquipiers n’ont perdu qu’un seul match dans leur jardin cette saison, face à l’Atalanta en C1 (0-1), deux toutes compétitions confondues sur l’ensemble de l’année civile 2025. Si la tempête a soufflé fort après les évènements bretons, le Vélodrome est toujours parvenu à soigner les maux marseillais lors de cette première partie de saison, les victoires contre le Paris FC (5-2), Lorient (4-0) et le Paris Saint-Germain (1-0) ont toutes été obtenues à domicile, à des moments critiques.…

L'offre BoursoBank