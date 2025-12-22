Payet passe (encore) à côté d’un trophée
Quand ça veut pas, ça veut pas…
Même s’il n’est plus lié à Vasco contractuellement, Dimitri Payet avait l’opportunité de remporter le premier titre de sa carrière ce dimanche lors de la finale de la Coupe du Brésil puisqu’il avait participé aux premiers tours en début d’année. Malheureusement, c’est raté puisque Vasco, qui alignait Leo Jardim, Thiago Mendes et Philippe Coutinho d’entrée de jeu, a été battu par le Corinthians (1-2).…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer