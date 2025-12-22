 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 06:30

*

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a confié à Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d’un contrat de liquidité.

* ICADE ICAD.PA a finalisé la cession du parc d’activités Le Mauvin à Sogaris.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: L8N3XO119

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

CREDIT AGRICOLE SA
17,600 EUR Euronext Paris +0,89%
ICADE
21,240 EUR Euronext Paris -0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

