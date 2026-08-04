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Apollo-Hausse des commissions et des revenus d'assurance, ralentissement des cessions d'actifs au T2
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 13:00
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par Isla Binnie et Arasu Kannagi Basil

Apollo Global Management

APO.N a fait état mardi d'une hausse de ses revenus issus des commissions et de son activité d'assurance au deuxième trimestre, mais a réalisé moins de plus-values sur ses propres investissements dans un contexte plus difficile pour les cessions d'actifs.

La société new-yorkaise a enregistré un résultat net ajusté de 2,11 dollars (1,83 euros) par action, soit une hausse de 10% par rapport à la même période de l'année dernière.

Les revenus liés aux commissions provenant de la gestion d’actifs et de l’organisation d’opérations de dette et de capitaux propres ont augmenté de 25% pour atteindre 785 millions de dollars, tandis que les marges réalisées sur les actifs d’assurance ont progressé de 7% pour s’établir à 877 millions de dollars.

Apollo a indiqué que ces chiffres ont battu des records trimestriels, tout comme les commissions générées par une division proposant des prêts directs et des financements adossés à des actifs.

Les revenus liés aux investissements propres, qui reflètent les bénéfices issus des cessions, ont reculé à 16 millions de dollars, contre 75 millions au trimestre précédent et 47 millions à la même période de 2025.

Les ventes d’actifs de certains fonds ont été "prudemment reportées", a expliqué Apollo, ajoutant que certaines commissions et certains revenus étaient en baisse "alors que les conditions de marché sont moins favorables aux opérations de monétisation".

La branche de gestion d’actifs d’Apollo a levé 38 milliards de dollars de capitaux frais au deuxième trimestre.

La société a indiqué que cette performance était en partie due à des stratégies de titrisation multi-actifs, qui incluent de nouveaux véhicules regroupant différents types de dette.

Les produits de crédit destinés aux investisseurs institutionnels et son dernier fonds phare de capital-investissement ont également attiré des apports de capitaux.

(Isla Binnie à New York et Arasu Kannagi Basil à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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